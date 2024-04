Entry list Roland Garros - Djokovic comanda, torna Nadal. Occhi su Sinner e Alcaraz

È stata diffusa ufficialmente l'entry list del Roland Garros, secondo Grande Slam della stagione che è in programma fra circa un mese. Dal 20 maggio al 9 giugno i migliori tennisti del mondo si sfideranno nel prestigioso appuntamento che chiuderà di fatto la parte di stagione più importante sulla terra rossa (specialmente per i Big, poi impegnati eccezionalmente su questa superficie in estate per le Olimpiadi di Parigi 2024).

Novak Djokovic sarà chiamato a difendere il titolo e i 2000 punti conquistati lo scorso anno. Al momento, in attesa dei Master 1000 di Madrid e Roma, è Jannik Sinner a essere la seconda principale testa serie: subito dopo un Carlos Alcaraz che proverà a riprendersi il numero 2 prima di approdare in Francia, ma non sarà per niente facile.

I fan non vedono l'ora di rivedere in azione Rafael Nadal sul Philippe Chatrier.

L'entry list

Ecco l'elenco dei giocatori iscritti alla manifestazione parigina. Sono attualmente 9 in totale gli italiani presenti nel main draw, senza dover passare dalle qualificazioni: fra questi anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini (senza il ranking protetto).