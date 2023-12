Roland Garros - L'importante annuncio di Mauresmo in vista della prossima edizione

© Clive Brunskill/Getty Images

L'ultima edizione del Roland Garros è entrata nella storia grazie al record siglato da Novak Djokovic. Il campione serbo è diventato il primo tennista in grado di conquistare 23 tornei del Grande Slam superando nettamente in finale Casper Ruud.

Il percorso che ha portato il belgradese a Parigi è stato tutt'altro che semplice. Djokovic ha infatti faticato più del previsto per trovare il giusto ritmo sulla terra battuta. Il 36enne ha perso contro Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e Dusan Lajovic al torneo ATP 250 di Banja Luka.

Nemmeno agli Internazionali BNL d'Italia - ultimo evento prima dell'inizio del Roland Garros - Djokovic ha brillato: ci ha pensato Holger Rune a fermarlo a un passo dalla semifinale.

Roland Garros - L'importante annuncio di Amélie Mauresmo

Nel momento più importante, però, Djokovic ha alzato il livello e sulla terra parigina ha raggiunto le semifinali perdendo un solo set.

Nella finale anticipata con Carlos Alcaraz, Djokovic ha disputato un primo set perfetto prima di rimettere tutto in discussione nel secondo. All'inizio del terzo parziale, lo spagnolo ha avvertito i crampi e non è più riuscito a competere con il serbo.

Dopo il 23esimo titolo Slam, Djokovic ha fatto 24 agli US Open. La 122ª edizione del Roland Garros ha battuto il record di 630.000 visitatori registrando grande affluenza anche durante le qualificazioni. Proprio per premiare la passione dei tifosi, Amélie Mauresmo ha annunciato un'importante novità che entrerà subito in vigore.

Per contrastare le lunghe code che si creano tra un campo secondario e l'altro, il Court Suzanne Lenglen aprirà per la prima volta le porte al torneo di qualificazioni: non era mai accaduto in passato.