Roland Garros - Impresa Muchova: batte Sabalenka e vola in finale. Affronterà Swiatek

. La numero 43 del mondo mostra tutte le sue qualità tennistiche per il primo set e mezzo.

La bielorussa tira forte, rischia sempre e cerca di chiudere lo scambio il primo possibile; mentre la sua avversaria, con più arme tecniche a disposizioni, difende bene ed è brava a variare sempre, non dando riferimenti a Sabalenka.

Così conquista un primo set e si porta un break avanti all’inizio del secondo. Poi, a mano a mano, Muchova perde le energie e le gambe non assecondano più il suo gioco: si entra nel campo della campionessa degli Australian Open, che con la ceca ferma va a nozze.

Infatti, diventa più semplice conquistare il tie-break nel secondo set e un break nel terzo, rovesciando così le sorti del match. Arrivata sul 5-4, 15-0, Sabalenka si rende protagonista di un vero e proprio disastro, sbagliando lunghezze dei colpi e scelte: Muchova è ancora sulle gambe ma gioca e vince da ferma.

Così, ritrovato anche il servizio, va a servire per il match. Lei non sbaglia e così conquista la prima finale Slam della carriera.

Altra finale per Swiatek

Nessuna sorpresa dalla seconda semifinale femminile di questo Roland Garros.

Alla detentrice del titolo manca un solo match per riconfermarsi campionessa a Parigi: nel penultimo step, Iga Swiatek batte la brasiliana Haddad Maia in due set, con il risultato di 6-2, 7-6. Lo spirito da lottatrice della brasiliana, che con questa sconfitta manca l’accesso alla top 10, non basta per frenare la campionessa Slam.

Autrice di una prestazione non perfetta, soprattutto nel secondo parziale: sbaglia tanto, con il dritto soprattutto, e concede tanto. Si salva in un tie-break molto faticoso, dove l’ago della bilancia lo fanno degli errori della brasiliana dettati dalla tensione di essere avanti.

Lei, invece, quando è avanti non sbaglia e si regala la terza finale a Parigi, la seconda consecutiva. Photo credits: @rolandgarros (Twitter)