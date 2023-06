Roland Garros - L’uragano Alcaraz si abbatte su Tsitsipas: sfiderà Djokovic in semi

Nessuno sembra poter fermare l’uragano abbattutosi su Parigi sotto forma di un alieno spagnolo atterrato a Murcia il 5 maggio 2003. La prestazione che ha permesso adi conquistare la seconda semifinale in un torneo del Grande Slam - numeri che appaiono quasi irrisori agli occhi di chi ha assistito a una delle ultime partite dello spagnolo - ha lasciato senza fiatoe il pubblico presente sullo Chatrier.

Un pubblico che ha smesso di applaudire a delle giocate che avrebbero mandato in visibilio anche un neofita del tennis. Alcaraz ha rifilato un netto e sonoro 6-2, 6-1, 7-6( 5) all’attuale numero cinque del mondo - in corsa per un posto sulla vetta del ranking prima dell’inizio del torneo - con una naturalezza e una semplicità fuori da ogni logica.

Roland Garros - Alcaraz cancella Tsitsipas: sfiderà Djokovic in semifinale

Il greco ha chiuso il secondo turno di battuta del match tirando sei seconde di servizio consecutive; Alcaraz non ha sprecato la ghiotta occasione e, alla quarta palla break, ha trovato un ottimo dritto vincente.

Tsitsipas ha provato a caricarsi nonostante il punteggio, ma lo spagnolo ha cancellato ogni pensiero di rimonta colpendo un formidabile passante in corsa sul 4-2. Il secondo set è iniziato ancora peggio per il tennista di Atene, che ha steccato con il dritto e ceduto subito il servizio.

Alcaraz non ha avuto nessuna pietà e ha continuato a scherzare il rivale alternando vincenti sulle righe e drop shot tanto precisi quanto efficaci. Il greco è apparso a tratti demotivato dall’esplosività dell’avversario e si è ritrovato sotto di due set in meno di un’ora.

Lo spettacolo non è mutato nella terza frazione di gioco. Tsitsipas ha provato a sorprendere Alcaraz con una palla corta tutt’altro che banale nel game inaugurale al servizio, Alcaraz non solo è arrivato in tempo per rispondere ma ha anche immobilizzato il malcapitato con una contro smorzata da urlo.

La ola improvvisata dagli spettatori ha probabilmente distratto per qualche minuto Alcaraz, che ha sprecato due match point e perso per la prima volta il servizio sul 5-3. Il tempo di mettere in scena il tie-break e calare definitivamente il sipario...

La semifinale della parte alta del tabellone ha quindi rispettato il pronostico e vedrà Alcaraz sfidare Novak Djokovic in una partita che saprà regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di tennis. I due si sono affrontati una sola volta in carriera e Alcaraz si è aggiudicato un match spettacolare al tie-break del terzo set al Mutua Madrid Open 2022. Photo Credit: Reuters