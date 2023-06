Roland Garros, fischi per Kasatkina dopo il match con Svitolina: la russa risponde

Tutto secondo il copione., dove le due nazionalità sono molto rappresentate.

Alla fine di questo match, vinto a sorpresa dalla tennista ucraina, però, le cose sono andate diversamente, sono andate oltre l'apparenza. Infatti, Svitolina aveva già ringraziato Kasatkina in conferenza stampa per il supporto che la tennista russa ha dato in questi mesi alla causa ucraina, prendendo sempre una posizione contraria alla guerra in Ucraina.

Per questo, dopo la mancata stretta di mano, Kasatkina ha alzato il pollice, per congratularsi con Svitolina per la sua vittoria. La vincitrice del torneo di Roma ha risposto, alzando il pollice nei confronti dell’avversaria.

Una scena rara, a partire dal 24 febbraio del 2022.

Il post sui social

Sebbene la scena sia stata di grande rispetto, il pubblico di Parigi non ha capito la situazione. Ha visto solo la russa uscire dal campo, senza stretta di mano, non capendo il contesto in cui questa situazione si è sviluppata.

Sono partiti, dunque, dei fischi all’indirizzo di Daria Kasatkina mentre usciva dal campo. La tennista russa ha risposto sui social, spiegando la situazione. “Lascio Parigi con una sensazione molto amara. In tutti questi giorni, dopo ogni partita che ho giocato a Parigi, ho sempre apprezzato e ringraziato il pubblico per il supporto e per essere lì per i giocatori.

Ma ieri sono stata fischiata solo per aver rispettato la posizione dei miei avversari di non stringere la mano. Io ed Elina abbiamo mostrato rispetto reciproco dopo una partita difficile, ma lasciare il campo in quel modo è stata la parte peggiore della giornata di ieri.

Sii migliore, amatevi l'un l'altro. Non diffondere odio. Cerca di rendere questo mondo migliore. Amerò RG qualunque cosa accada, sempre e per sempre. Ci vediamo l'anno prossimo”, ha scritto la numero uno della Russia su Twitter.

Me and Elina showed respect to each other after a tough match but leaving the court like that was the worse part of yesterday. Be better, love each other. Don’t spread hate. Try to make this world better💜 I will love RG no matter what, always and forever. See u next year🇫🇷 — Daria Kasatkina (@DKasatkina) June 5, 2023

Photo credits: AP