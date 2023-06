Roland Garros - Day 7: terzo turno per Rune e Zverev. Torna in campo Cocciaretto

Con quest’ultimo si aprirà il programma sul Philippe Chatrier, alle ore 11:45: la campionessa degli Internazionali d’Italiaaffronterà la spagnola la spagnolo Sorribes Tomo.

Si prosegue con un match di maschile: torna in campo, dopo aver beneficiato del ritiro di Monfils al secondo turno, Holger Rune, che attende l’argentino Olivieri. Terzo match sul campo principale, ultimo della sessione diurna, vede in campo la numero uno del mondo e la detentrice del titolo, Iga Swiatek, contro la cinese Wang.

Per il match serale, non prima delle 20:45, si opta ancora per una sfida maschile: il semifinalista dello scorso anno, Alexander Zverev, affronterà il numero due degli Stati Uniti, Frances Tiafoe. Sul campo Suzanne Lenglen, il programma inizierà alle ore 11:00, con protagonista il finalista della scorsa edizione.

Si apre con la sfida tra Casper Ruud e il cinese Zhang. A seguire, è il turno della finalista della scorsa edizione, per uno scontro che segna il presente e il futuro del tennis femminile: la 19enne Coco Gauff affronterà la 16enne Mirra Andreeva.

A seguire, è tempo del numero uno statunitense, che a Parigi sta vivendo un rapporto complicato con il pubblico, Taylor Fritz contro l’argentino Francisco Cerundolo. Ultimo match su questo campo è l’incontro tra la serba Danilovic e la tunisina Ons Jabeur.

In campo Cocciaretto

Sul campo Simonne-Mathieu, si apre alle ore 11:00 con la sfida tra Nishioka e Seyboth Wild. A seguire, la brasiliana Haddad Maia contro Alexandrova; dopo un altro match femminile, con la campionessa Slam Bianca Andreescu contro l’ucraina Tsurenko.

Quarto match su questo campo, ultimo del programma è il terzo turno tra Grigor Dimitrov e Daniel Altmaier, ‘giustiziere’ di Jannik Sinner al secondo turno. Una sola italiana è rimasta in questa parte del programma.

Nel secondo match a partire dalle 12:00 sul campo 7, Elisabette Cocciaretto affronterà la statunitense Bernarda Pera.

Photo credits: Reuters