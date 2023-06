Roland Garros - Elisabetta Cocciaretto al 3° turno. Vavassori, il cuore non basta

Vincono ancora senza andare troppo in affanno le due favorite della parte alta del tabelloneed. La numero uno WTA ha avuto ancora una volta bisogno di qualche minuto per adattarsi al tennis della sua rivale, ovvero, ma ha chiuso il secondo parziale con un sonoro e pesante 6-0.

Stesso discorso per Rybakina, che ha eliminato in poco più di un’ora Linda Noskova. La prima gioia azzurra è arrivata grazie alla super prestazione di Elisabetta Cocciaretto, capace di superare il problema al ginocchio e qualificarsi per la prima volta al terzo turno del Roland Garros.

La giocatrice italiana ha sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-3 Simona Waltert. Cocciaretto è stata impeccabile nei momenti importanti dell’incontro e ha convertito tutte le palle break a disposizione firmando un mostruoso 6/6.

Nel primo parziale, Cocciaretto ha approfittato dei numerosi errori compiuti dalla rivale e, dopo aver cancellato una palla break, si è portata in vantaggio sul 3-2. La marchigiana ha poi recuperato dallo 0-40 e siglato il doppio break nel gioco successivo.

Nel secondo set, l’azzurra ha subito messo le cose in chiaro e non lasciato mai l’iniziativa a Waltert.

Roland Garros - Vince Cocciaretto. Eliminati Vavassori e Paolini

Amara sconfitta per Jasmine Paolini. La toscana ha disputato un pessimo primo set e permesso a Olga Danilovic di infliggerle un netto 6-2.

Il vero disastro si è materializzato nella seconda frazione di gioco. Paolini ha gettato alle ortiche un vantaggio che sembrava difficile da poter ribaltare e dal 5-1 ha clamorosamente perso sei game di fila gestendo malissimo i suoi turni di battuta.

L’immenso sforzo compiuto nel match che lo ha visto sopravvivere al quinto set contro Miomir Kecmanovic, purtroppo, ha presentato un conto salatissimo ad Andrea Vavassori. L’italiano ha miracolosamente portato il primo parziale al tie-break recuperando il doppio svantaggio a Genaro Alberto Olivieri.

Vavassori ha sprecato un set point al servizio sul 7-6 e perso il tie-break con un duro 9-7. L’azzurro non ha mollato e ha rialzato la testa nel secondo set brekkando due volte l’argentino. Nella terza frazione, Vavassori ha ancora imposto il suo ritmo agli scambi e sorpreso il rivale nel secondo game con una risposta aggressiva.

Sopra 3-1, il fisico ha iniziato ad abbandonarlo: Olivieri non si è fatto pregare e ha capitalizzato due break a distanza di pochi minuti. Nel terzo set, tra un medical time out e l’altro, un Vavassori in evidenti difficoltà fisiche si è salvato grazie al serve & volley nei due game in cui ha offerto palle break.

Il tennista di Torino ha sbagliato un comodo dritto a inizio tie-break e spianato la strada a Olivieri, che sul 4-2 ha colpito un fantastico passante con il rovescio. Tutti i risultati del Day 5 Photo Credit: Getty Images