Mauresmo: "Assenza di Nadal triste. Alcaraz bene armato, Djokovic ancora pericoloso"

Si sono svolti ieri i sorteggi del Roland Garros edizione 2023. Lo slam parigino quest’anno, però, per la prima volta dal 2004 non vedrà nel tabellone principale Rafael Nadal , vincitore del torneo per ben 14 volte.

Di questa assenza ne ha parlato la direttrice del torneo Amelie Mauresmo ​"È speciale effettuare il sorteggio del Roland Garros senza Rafael Nadal” -debutta Mauresmo “Abbiamo ricevuto la notizia con tristezza.

Ho pensato molto a lui in primo luogo, sappiamo che la sua storia è intimamente legata a questo torneo. È stato triste, ma è un dato di fatto, quindi dobbiamo anche dire che si apriranno opportunità per altri giocatori.

Mauresmo parla dei possibili protagonisti "Personalmente penso che Carlos Alcaraz sia molto ben armato. Novak Djokovic, anche se ultimamente non ha vinto molte partite, è ancora pericoloso, soprattutto nei Grandi Slam.

Sappiamo che d'ora in poi sono questi i tornei a cui è interessato, a cui punta". Rune e i giovani del tour "Holger Rune, qual è il suo futuro? È molto interessante vedere cosa porterà. Il panorama è sicuramente più aperto che mai.

Crediamo anche che i giovani stiano prendendo il sopravvento, spingendo e spingendo. Lo diciamo da tempo e forse accadrà quest'anno al Roland-Garros".

Le protagoniste per il tennis femminile secondo la direttrice Mauresmo

Caroline Garcia come punto di riferimento francese nel sorteggio femminile "Sulla carta, Caroline Garcia è ovviamente la punta di diamante dei francesi in questa edizione.

Arriva al numero 5 del mondo, con poca esperienza e sicuramente poca fiducia. A mio parere, dovrà affrontare partita per partita, ed è qui che entra in gioco quando c'è un periodo di scarsa fiducia. Ci sono tre duelli tra francesi e uomini.

Non so mai se è una buona o una cattiva notizia. Siamo sempre abbastanza divisi in queste partite, a volte con una certa tensione. È una questione di fortuna. Sulle opportunità per i giovani francesi "In generale, penso che sia molto interessante vedere come si svilupperanno i giovani.

Nelle ultime settimane si sono comportati bene nel circuito. Al Roland Garros, al meglio dei cinque set, mi aspetto grandi storie. Ugo Humbert sta giocando molto bene e ha acquisito molta fiducia vincendo a Bordeaux. Penso anche ad Arthur Fils e a Luca Van Assche.

Potrebbero accadere cose interessanti. Sul trio delle favorite "Tra le donne ci sono due o tre favorite: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. A mio parere, sulla base dei risultati recenti, queste sono le tre donne che hanno dimostrato una certa costanza dall'inizio della stagione”.