Roland Garros, Day 3: debutta Sinner, attesa per Tsitsipas vs Musetti

Dopo i debutti di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz a Parigi si gioca il terzo giorno del Roland Garros, dove si completerà ufficialmente il primo turno del torneo. Finalmente gran giornata per i colori italiani con in campo sia Jannik Sinner che Lorenzo Musetti, quest'ultimo atteso al match della giornata nell'ultimo match sul Philippe Chatrier contro il numero 4 al mondo e finalista dello scorso anno Stefanos Tsitsipas.

Il numero uno azzurro nel torneo Jannik Sinner debutterà invece sul campo numero 7, nel terzo match contro il qualificato americano Bjorn Fratangelo. Il Philippe Chatrier sarà dedicato nei primi match a tanti francesi, aprirà la francese Alize Corner, impegnata contro Misaki Doi, poi spazio per il possibile ultimo match in carriera di Jo-Wilfried Tsonga, che, affronterà il recente vincitore di Ginevra e possibile outsider nel torneo Casper Ruud.

Poi la Badosa contro Fiona Ferro ed infine chiuderanno Musetti e Tsitsipas. Il greco non avrà vita facile con Lorenzo che già lo scorso anno dimostrò di essere molto a suo agio su questi campi, dove, sfiorò addirittura la vittoria contro il numero uno al mondo e poi campione del torneo Novak Djokovic.

Non solo Sinner e Musetti però in campo. Sul Suzanne Lenglen aprirà il numero due al mondo Daniil Medvedev: il russo non è a suo agio sulla terra battuta ma affronterà l'argentino Facundo Bagnis per aprire la sua esperienza nel torneo.

Parlando di italiani, debutta a Parigi anche io nostro Giulio Zeppieri che chiuderà la giornata sul Campo 6 contro il polacco Hubert Hurkacz. Sul campo 12 attenzione al match tra giovani talenti tra Denis Shapovalov ed il danese Holger Rune, esordio molto insidioso per il canadese.

Ecco il programma del mercoledì: