Roland Garros - Mladenovic e Babos vincono il torneo di doppio

Si conferma speciale questo Roland Garros per Kiki Mladenovic. A meno di 24 ore dall’impresa del “suo” Dominic Thiem, che ha sconfitto Novak Djokovic in semifinale, la francese trionfa nel torneo di doppio al fianco di Timea Babos, battendo all’ultimo atto il duo Duan/Zheng.

Il 6-2 6-3 consegna al tandem Mladenovic/Babos l’ottavo titolo di coppia, il secondo a livello Slam dopo quello graffiato a Melbourne un anno fa. Riscattata dunque la dolorosa sconfitta subita lo scorso gennaio, sempre a Melbourne, per mano di Stosur e Zhang in finale.

Per Kiki, che da domani sarà la numero 1 del mondo nella specialità, si tratta peraltro del secondo successo in doppio a Parigi, dopo quello conquistato nel 2016 al fianco di Caroline Garcia. Babos volerà invece numero 2, ad appena 80 punti di distanza dalla sua compagna.

Dopo 33 settimane in vetta, Siniakova precipiterà invece al numero 3. Nel doppio maschile, è arrivata ieri la vittoria del tandem Krawietz / Mies, che hanno sconfitto in finale la coppia Chardy / Martin con un 6-2 7-6(3) mai realmente in discussione.

Con questo successo, decisamente a sorpresa, i due tedeschi sono balzati in 21ma e 22ma posizione nel ranking, loro che al massimo erano stati 49 e 50 del mondo. È il classe 2003 Holger Vitus Rune a proclamarsi campione del Rolang Garros 2019, categoria juniores.

Il numero 7 del seeding piega in finale lo statunitense Toby Kodat, intascando il 6-3 6-7(5) 6-0 finale e diventando così il secondo tennista danese a trionfare al Roland Garros jr. L’unico a riuscire nell’impresa era stato Kurt Nielsen, che trionfò nella seconda edizione del torneo (1948).

Nel femminile, la 16enne Leylah Annie Fernandez completa un vero e proprio capolavoro, chiudendo un Roland Garros immacolato nel quale non ha concesso neanche un set. Dopo aver liquidato tutte le avversarie che hanno provato ad arrestarne la corsa, la numero 1 del seeding ha riservato un trattamento analogo in finale alla statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 8.

Con un comodo 6-3 6-2, Fernandez è diventata la prima tennista canadese (considerando anche gli uomini) ad inserire il proprio nome nell’albo d’oro del torneo juniores. Gli ultimi suoi connazionali a vincere un titolo Slam juniores erano stati Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, che nel 2016 si sono aggiudicati, rispettivamente, Wimbledon e US Open.