Roland Garros - Vola Fognini! Top10 sempre più vicina, ora c'è Zverev

Prosegue a vele spiegate l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros. Chiamato ad un terzo turno tutt’altro che semplice contro Roberto Bautista-Agut, il ligure conferma lo straordinario momento di forma, incassando il 7-6(5) 6-4 4-6 6-1 finale che gli consegna la settima vittoria su dieci scontri diretti contro lo spagnolo e che gli permette di approdare, per la terza volta in carriera, agli ottavi di finale del Major parigino: solo altri sette tennisti azzurri, prima di lui, erano riusciti ad arrivare tra gli ultimi 16 al Roland Garros in almeno tre occasioni.

Con questo successo, Fabio aggancia inoltre Martin Mulligan al quarto posto della classifica all-time dei tennisti italiani per numero di match vinti negli Slam: sono ben 52 (di cui 21 qui a Parigi), a -5 da Andreas Seppi e a -10 da Adriano Panatta (praticamente irraggiungibile invece Nicola Pietrangeli, che conduce a quota 90).

Belle notizie per Fabio anche sul piano del ranking, visto che l’exploit di oggi gli consente di superare in un colpo solo Karen Khachanov (che però potrebbe passarlo di nuovo vincendo tra poche ore contro Martin Klizan) e John Isner, e di piazzarsi così virtualmente al numero 9.

Tra lui e quello che sarebbe il secondo quarto parigino c’è ora solo Alexander Zverev, che ha sofferto contro Dusan Lajovic ed è riuscita a spuntarla solo al quinto set, come già accaduto nel primo turno contro Millman.

Fabio ha incontrato recentemente il tedesco, agli ottavi di Monte Carlo, e l'ha sconfitto piuttosto comodamente, nel preludio di quella che sarebbe stata una settimana storica per l'azzurro. Venendo alla cronaca del match contro Bautista, il primo set è una battaglia durata più di un’ora e un quarto e ricca di continui capovolgimenti di fronte.

Fognini è il primo a cedere il servizio, complice un game (il quarto) condito da ben quattro gratuiti, ma poi è bravo a riprendersi immediatamente il maltolto e ad infilare anzi un allungo di quattro game consecutivi, che gli permette di salire a condurre 5-3.

Bautista non molla, graffia il contro-break proprio nel decimo game e giunge anche ad avere un set point nel 12mo, quando Fabio serve per allungare il set, ma l’azzurro si salva con un ace provvidenziale. Al tie-break le emozioni continuano, ma è Fognini a salire in cattedra nel momento decisivo: sul 5-5, il ligure chiude il punto con un grande schiaffo al volo incrociato, prima di archiviare il set al primo set point con uno splendido dritto lungolinea al termine di un durissimo scambio.

È una brutta botta per Bautista, reo di aver commesso troppi errori nel tie-break, per di più con il suo colpo più fidato, il dritto. Il copione del secondo set è praticamente identico: di nuovo, lo spagnolo va avanti di un break ma poi subisce la rimonta di Fabio, che strappa per due volte il servizio all’avversario e si procura la possibilità di servire per il set sul 5-3.

Come nel primo parziale, nel momento di chiudere il ligure trema e concede il contro-break, ma stavolta la reazione arriva prima del tie-break: con un nuovo break, l’azzurro cristallizza infatti il 6-4 che gli permette di volare avanti di due set.

Se c'è una costante in questo match, è vedere Bautista andare avanti di un break in apertura di set: anche nel terzo, infatti, lo spagnolo strappa per primo il servizio all'avversario e stavolta (per la prima volta) riesce anche a confermare il break, salendo 2-0.

La fuga del numero 18 del seeding dura però molto poco: Fognini si rimette infatti immediatamente in carreggiata, e con un allungo di tre game di fila si porta sul 3-2. Sul più bello, però, la caviglia destra, che ormai da mesi non gli concede tregua, torna a tormentare l'azzurro, che al cambio di campo dopo il settimo gioco richiede un Medical Time Out.

Il trattamento del medico, con conseguente fasciatura, non sortisce però gli effetti sperati: al rientro, Fabio si muove male e concede il break decisivo con due sanguinosi doppi falli. Bautista ringrazia, chiude sul 6-4 nel game successivo e allunga così il match al quarto set.

Qui il copione del match si stravolge: dopo aver tenuto il turno di battuta inaugurale, infatti, è Fognini a graffiare il break e a confermarlo nel terzo gioco, assicurandosi una mini-fuga sul 3-0 con un meraviglioso rovescio lungolinea.

Il quarto game è una vera e propria lezione di rovescio: Fabio fa quel che vuole sulla diagonale sinistra, Bautista accusa il colpo e alza bandiera bianca con l'ennesimo doppio fallo. Il sipario cala pochi minuti dopo: con un turno di servizio pressochè perfetto, impreziosito da due magiche smorzate di dritto, da un ace e da una prima vincente, Fognini mette il punto esclamativo sulla sua prestazione e si guadagna l'accesso al secondo ottavo di finale consecutivo a Parigi.