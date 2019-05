Roland Garros - Serena Williams domina, Halep si complica la vita

Dopo il pessimo esordio in cui ha ricevuto una sostanziosa mano da Diatchenko per risolvere la questione, la seconda uscita parigina di Serena Williams torna sugli standard che tutti siamo abituati a vedere. All’ex numero uno del mondo, difatti, è sufficiente poco più di un’ora sul Philippe Chatrier per sbarazzarsi di Kurumi Nara col punteggio di 6-3 6-2 e senza mai perdere la battuta.

Il match si concentra sostanzialmente in un game, vinto peraltro dalla giapponese, che consente a Nara di salire sul 3-3 dopo aver salvato sei palle break. Quello è anche l’ultimo gioco vinto da Nara nel set prima di arrendersi al 6-3 e venire dominata nel secondo.

Al terzo turno Serena troverà la giovanissima Sofia Kenin che ha approfittato oggi del forfait prima ancora di giocare anche un solo quindici di Bianca Andreescu. Nella prima parte di giornata problemi – relativi – nel solo primo set per la testa di serie numero otto Ashleigh Barty.

Vinto per 7-5 la prima frazione contro Collins, l’australiana dilaga nel secondo. Sul Philippe Chatrier non fa una bellissima figura Caroline Garcia che, dopo aver vinto il primo set in totale controllo per 6-1, viene rimontata da Blinkova che nel terzo set ricuce addirittura due break di ritardo e conclude sul 6-4.

In chiusura di programma, Anche Simona Halep decidi di complicarsi la vita da sola contro la modesta Magda Linette. La campionessa in carica firma per 6-4 il primo set e, quando pare avviata a una facile vittoria, cade sul più bello.

Avanti 5-3, Simona fallisce un primo match point in risposta, poi - ancor più grave - ne manca due sul 5-4 col servizio a disposizione. Ripresa nel punteggio, Halep non si riprende e finisce col cedere quattro game in fila che la condannano a un fastidioso terzo set.

Il rendimento altalenante della rumena condiziona anche il parziale decisivo, ma la polacca non ha abbastanza benzina per coronare un'incredibile impresa. Finisce 6-4 5-7 6-3 per l'ex numero 1 del mondo, che al terzo round attende una tra Krunic e Tsurenko.