Roland Garros - Osaka si salva ancora ad un passo dal baratro, ko Azarenka

Da Parigi, il nostro inviato - Il Roland Garros 2019 non è iniziato nel modo più semplice per Naomi Osaka, costretta anche oggi ad una battaglia di quasi tre ore per avere la meglio su Vika Azarenka in uno dei match più attesi della giornata.

La numero 1 del mondo si è imposta 4-6 7-5 6-3 rimontando un set e un break di svantaggio, oltre a griffare la sedicesima vittoria di fila in un torneo dello Slam. Inizio da incubo per Osaka che subisce il break già nel game inaugurale, mentre Azarenka dà l’impressione di trovarsi davvero a suo agio sul Suzanne Lenglen.

La vincitrice degli ultimi due Major continua a faticare moltissimo con la seconda di servizio, commette parecchi errori gratuiti da fondo campo e peggiora ulteriormente la sua situazione con un disastroso terzo game. La bielorussa si invola meritatamente sul 4-0 dopo appena 18 minuti, confermando tutte le difficoltà della rivale su questa superficie.

Naomi riesce a togliere lo zero dal tabellino soltanto nel quinto game, anche se ormai è troppo tardi per sperare di rimettere in piedi il set. Sotto 5-2, la numero 1 del seeding ha un piccolo sussulto e recupera uno dei due break grazie anche alla gentile collaborazione della sua avversaria.

Qualche leggerezza di troppo accresce la pressione sulle spalle di Azarenka, obbligata a dover servire nuovamente per il set sul 5-4. Il braccio di Vika non trema nel momento decisivo, agevolata anche da tre sanguinosi gratuiti di rovescio da parte della nipponica.

Una buona prima al centro regala il set alla bielorussa, autrice di sette vincenti a fronte di soli sei errori. La discontinuità di Osaka trova conferma nei numeri: 12 winners, ma ben 15 gratuiti. La musica non cambia nel secondo parziale, anzi Osaka deve subito rimontare da 15-40 per evitare di far scappare Azarenka come avvenuto nel primo set.

Il pericolo scampato tranquillizza un minimo la numero 1, che si guadagna una chance di break nel game successivo prontamente vanificata da un ace chirurgico di Vika. Sul 2-1 arriva lo snodo decisivo: Osaka non riesce a convertire la bellezza di quattro palle break, di cui tre consecutive, finendo per alimentare la fiducia di una rediviva Azarenka.

Non a caso, la tennista di Minsk piazza l’allungo a distanza di pochi minuti e si avvicina a grandi passi verso l’impresa. La giapponese cancella un’opportunità di doppio break e si lascia andare a un urlo liberatorio, ma Azarenka non ha alcune intenzione di allentare la presa.

Due ottime accelerazioni – unite ad un buon servizio esterno – la proiettano ad un passo dal 5-3. Nel momento di azzannare la preda, Vika si lascia però sorprendere dalla reazione d’orgoglio di Osaka, brava ad impattare sul 4-4 nonostante un rendimento a dir poco altalenante.

Si prosegue ‘on serve’ fino al 6-5, preludio di un game fiume durato quasi dieci minuti. La numero 43 WTA prova in tutti i modi a resistere alle accelerazioni di una Osaka rinfrancata, ma uno splendido rovescio dal centro di Naomi prolunga la sfida al terzo quasi allo scoccare delle due ore di gioco.

La frustrazione e la stanchezza si abbattono sulla povera Azarenka, sprofondata rapidamente sull’1-5 e con il morale sotto i tacchi dopo la grande chance mancata. Osaka può dunque completare la seconda rimonta consecutiva, ma dovrà innalzare il suo livello se vorrà arrivare in fondo anche qui a Parigi (dove non è mai andata oltre il terzo turno).