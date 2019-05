Roland Garros - Zverev si salva al quinto! Fuori Bolelli e Travaglia

Da Parigi, il nostro inviato - Il feeling di Alexander Zverev con gli Slam non ne vuole proprio sapere di decollare. L’esordio del tedesco al Roland Garros 2019 ne è l’ennesima prova, se si considera che Sascha ha dovuto faticare quattro ore prima di superare lo scoglio John Millman grazie allo score di 7-6(4) 6-3 2-6 6-7(5) 6-3.

Il vincitore delle ATP Finals 2018, che l’anno scorso raggiunse i quarti di finale all’ombra della Torre Eiffel, non sta vivendo il momento migliore della sua carriera e anche oggi ha evidenziato palesi difficoltà in termini di fiducia e costanza di rendimento.

“Tutti continuano a dire che sto avendo una stagione complicata, ma sono ancora il numero 5 del mondo. Non è poi così male, sono ancora in cima alla classifica, questo è ciò che conta” – ha sottolineato Zverev, che al secondo turno se la vedrà con la giovane speranza svedese Mikael Ymer.

Qualche patema anche per Juan Martin del Potro, obbligato a recuperare un set al cileno Nicolas Jarry sul Suzanne Lenglen. Il gigante di Tandil, semifinalista qui nella passata edizione, si è imposto 3-6 6-2 6-1 6-4 in poco più di due ore di gioco e attende ora il giapponese Yoshihito Nishioka.

Un test più abbordabile, almeno sulla carta. L’argentino non ha fatto mistero di essersi presentato a Parigi senza troppe ambizioni, puntando a raggiungere il 100% della condizione sull’erba di Wimbledon.

“Ho dovuto fare i conti con una partenza al rallentatore, anche per via del fatto che non conoscevo il mio avversario. Sono comunque soddisfatto del mio livello di gioco, non credevo di poter giocare un match come quello contro Djokovic a Roma.

Il mio principale obiettivo è rimanere in salute” – ha dichiarato Delpo in conferenza stampa. Grinta e determinazione non sono bastati a Simone Bolelli contro un ottimo Lucas Pouille, apparso rinfrancato davanti al pubblico amico.

Il tennista bolognese ha lottato in tutti e tre i parziali, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca sul 6-3 6-4 7-5. Parlando con i giornalisti al termine dell’incontro, Bolelli ha confermato che la sua carriera in singolare è ormai agli sgoccioli: “Probabilmente Wimbledon sarà il mio ultimo torneo in singolare, a meno che la classifica non mi permetta di entrare agli US Open”.

Beffa tremenda quella incassata da Stefano Travaglia, impegnato in chiusura di programma sul Court Simonne-Mathieu. Il 27enne di Ascoli, proveniente dalle qualificazioni, era avanti due set a uno contro il beniamino locale Adrian Mannarino, prima di accusare un evidente calo fisico e concedersi alla rimonta del francese.

Nel quinto set Travaglia ha più volte chiesto la sospensione per oscurità, ma l’atmosfera ‘casalinga’ ha contribuito alla prosecuzione della gara nonostante l’incombere delle tenebre.

Mannarino ha infilato il break decisivo nel sesto game e ha archiviato la pratica sul 6-7(5) 6-3 3-6 6-2 6-2. Stefano deve quindi rimandare l’appuntamento con la terza vittoria nel main draw di uno Slam (sarebbe stata la prima a Parigi).

Ivo Karlovic è diventato ufficialmente il primo 40enne ad esibirsi a Port d’Auteuil, peraltro battendo il veterano spagnolo Feliciano Lopez in quattro set. I 77 anni combinati hanno resto questo match il più 'anziano' nella storia del Roland Garros.

L’ultimo giocatore capace di disputare un singolare a 40 anni era stato l’americano Jimmy Connors agli US Open nel 1992. Il croato affronterà Jordan Thompson per un posto al terzo round. Federico Delbonis sarà il prossimo avversario di Fabio Fognini, mentre Roberto Bautista-Agut e Karen Khachanov hanno rispettato i pronostici della vigilia senza cedere nemmeno un set.

Nel torneo di doppio, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno estromesso i numeri 2 del seeding Jamie Murray/Bruno Soares con il risultato di 4-6 7-5 7-6(4). Un’autentica impresa che proietta i due azzurri verso una sfida più morbida contro Schwartzman/Pella o Gaston/Tabur.