Roland Garros - Osaka e Halep rischiano grosso, eliminata Paolini

Da Parigi, il nostro inviato - Inizia con un enorme spavento il cammino di Naomi Osaka al Roland Garros 2019. La numero 1 del mondo, vincitrice degli ultimi due Slam, si è ritrovata a due punti dalla sconfitta contro Anna Karolina Schmiedlova sotto lo sguardo sbalordito di tutto il Philippe Chatrier.

Al momento di chiudere la partita, il braccio della slovacca ha tremato dopo aver dominato in lungo e in largo, consentendo alla giapponese di risalire la china fino ad imporsi 0-6 7-6(4) 6-1 allo scoccare delle due ore di gioco.

L’andamento del match ha ricordato quello di Serena Williams ieri, con la differenza che Osaka ha rischiato ancora più grosso precipitando sul 5-6 nel secondo set. Soltanto la tensione ha impedito a Schmiedlova di coronare un’impresa che avrebbe forse meritato per quanto visto sul terreno di gioco.

Al secondo turno Naomi sfiderà una rediviva Victoria Azarenka, capace di eliminare Jelena Ostapenko grazie al punteggio di 6-4 7-6(4) in un’ora e cinquanta minuti. Per la campionessa del 2017 si tratta dell’ennesima battuta d’arresto, utile a certificarne la crisi dopo le gigantesche aspettative sul suo conto maturate negli ultimi anni.

La bielorussa ha fatto valere la sua esperienza nei frangenti decisivi dell’incontro, mettendo in mostra una forza di nervi impressionante e spegnendo qualsiasi velleità di rimonta dell’avversaria. Emblematico, in questo senso, il tiebreak del secondo parziale, che ha scavato il solco decisivo in favore di Vika.

Un grosso brivido ha attraversato anche la schiena di Simona Halep, costretta agli straordinari per piegare una battagliera Ajla Tomljanovic. Dopo un primo set tutto sommato tranquillo, la campionessa uscente ha permesso all’australiana di rientrare in gara, oltre a commettere molti più errori gratuiti rispetto all’avvio.

La rumena è stata brava a ritrovare la concentrazione nel set decisivo, ha evitato di correre ulteriori rischi e se la vedrà con Magda Linette per un posto al terzo turno. Nulla da fare purtroppo per l’ultima azzurra rimasta in tabellone, vale a dire Jasmine Paolini, estromessa da Daria Kasatkina con un netto 6-2 6-3 in poco più di un’ora.

La talentuosa russa ha faticato un pochino ad entrare in partita, ma la giocatrice toscana non è riuscita a resistere al ritorno della rivale dopo aver incamerato un break all’inizio. La 22enne di Togliatty affronterà ora Monica Puig, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016.

Da segnalare la vittoria in rimonta di Bianca Andreescu sulla lucky loser ceca Marie Bouzkova. La canadese ha sofferto per tutto l’arco della gara, ma ha comunque trovato il modo di spuntarla al secondo match point. Tre ore e quattro minuti la proiettano dunque al secondo round contro Su-Wei Hsieh.

Passano il turno anche Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, che non hanno lasciato scampo rispettivamente alla tedesca Barthel e alla slovacca Cibulkova. Esce di scena invece Anett Kontaveit, numero 17 del seeding, battuta 3-6 6-2 6-2 da una scatenata Karolina Muchova.