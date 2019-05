Roland Garros - Rafael Nadal passeggia contro Hanfmann

Il ritorno di Rafa Nadal nella sua casa di Francia, ovverosia il Philippe Chatrier parigino che lo ha visto undici volte alzare la coppa, è come lo si attendeva: morbido, dolce, indolore, facile. Il malcapitato dall’altra parte della rete è Yannick Hanfmann, ventisettenne tedesco numero 180 del mondo, già bravissimo a superare le qualificazioni e regalarsi così una giornata che probabilmente mai dimenticherà.

Lo spilungone tedesco non poteva avere mire di vittoria e, francamente, neanche quelle di far partita pari. Il match, però, si apre con Nadal costretto a fronteggiare quattro palle break nel game iniziale; le annulla tutte e questo resta, di fatto, il momento migliore nella giornata di Hanfmann.

Superato l’iniziale imbarazzo, infatti, Rafa va veloce e stritola il tedesco con molta rapidità. Hanfmann non è mai avanti nel punteggio, neanche per un singolo game. Il maiorchino parte col break in entrambi i primi due set, e raddoppia anche sempre la mole di vantaggio.

6-1 6-2 in poco più di un’ora per mettere in ghiaccio la partita e pensare già al secondo turno. Sembra quasi un miracolo vedere Hanfmann vincere il primo game nel terzo set e, difatti, il break arriva già sull’1-1 al termine di un game complesso dove il tedesco manca varie palle del 2-1.

Dettagli. La partita si trascina stancamente fino alla fine, scontata sin dall’inizio. Nadal completa l’opera firmando il 6-3 che sigilla la vittoria numero 87 a Parigi - due le sconfitte - e la quindicesima consecutiva.

Al secondo turno, curiosamente, lo attenderà un altro qualificato tedesco di nome Yannick, Maden e non Hanfmann. Sarà un’altra passeggiata.