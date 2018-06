ROLAND GARROS - Herbert e Mahut fanno la storia in doppio

Vincere in casa ha un altro sapore. Nicolas Mahut ha aspettato il diciottesimo Roland Garros, probabilmente l'ultimo della sua carriera, per conquistare il primo titolo. In coppia con Pierre Hugues Herbert, ha interrotto l'attesa più lunga per il primo trionfo a Parigi nell'era Open.

Quello su Marach e Pavic, battuti 62 76(4), non è il primo Slam della coppia che vanta tre quarti di career Grand Slam, ha vinto lo Us Open del 2015 e Wimbledon nel 2016, e quattro quarti di nobiltà tennistica.

È la prima coppia tutta francese a imporsi in tre major, la terza nell'albo d'oro del doppio maschile al Roland Garros dopo Henri Leconte/Yannick Noah (1984) e Julien Benneteau/Edouard Roger-Vasselin (2014).

Decimo duo a giocarsi la finale in tutti i quattro Slam nell'era Open, festeggiano il dodicesimo torneo come coppia, il secondo in stagione dopo Rotterdam, sempre in finale su Marach e Pavic che hanno sconfitto tre volte su tre in carriera.

Herbert celebra il tredicesimo titolo in doppio, Mahut il 22. Insieme, hanno conquistato tre titoli sul rosso: prima di Parigi, si erano imposti nel 2016 a Monte Carlo (in finale su Murray/Bruno Soares) e l'anno scorso al Foro Italico su Dodig/Granollers.

Ma a fare la storia, e un pezzo di rivoluzione, a Parigi è la quattordicenne Cori Gauff, la più giovane campionessa junior al Roland Garros dal 1993, dai tempi di Martina Hingis. Amica di Sloane Stephens, finalista allo Us Open l'anno scorso, ha battuto 1-6 6-3 7-6(1) la sedicenne Cory McNally protagonista lo scorso autunno del successo degli Usa nella Fed Cup junior.

Gauff, quinta statunitense a vincere un titolo Slam junior negli ultimi sette major giocati, si allena all'accademia di Patrick Mouratoglou, seguita da Kerei Abakar, direttore del settore alto livello. “Non è come tutte le altre” ha detto Mouratoglou all'Equipe, “è molto fisica ma già forte di testa.

Eppure ha margini di progresso enormi in ogni colpo, e questa è una grande motivazione”. Gauff, ha aggiunto Abakar nella stessa intervista doppia, si è trovata sotto 61 20. Una situazione simile alla finale di New York, che perse 62 60 contro Anisimova.

Un passivo che nasce dalla tensione che si combina con la fretta di chiudere presto il punto. Ma Gauff ha imparato da allora l'arte di adattarsi. “Ha cambiato la partita con una strategia più paziente, ha costruito meglio il punto.

Ha avuto bisogno di essere spalle al muro per iniziare ad applicare la tattica corretta. Non ha vinto perché è stata aggressiva, ha vinto perché è stata intelligente”. Una qualità che dovrà conservare, ora che inizierà anche a frequentare gli ITF.

E con l'esperienza arriverà anche un tempismo diverso, un approccio più convinto al gioco e alla partita. La voglia di vincere c'è, la base da cui partire è più che buona. La strada è appena iniziata.

Mouratoglou e Abakar seguono anche il vincitore del titolo junior nel torneo maschile, il taiwanese Chun Hsin Tseng, che ha dominato il numero 1 del mondo under 18, l'argentino Sebastian Baez 7-6, 6-2. Ha aspettato la semifinale di Parigi per prendersi la rivincita della finale dell'Australian Open sul figlio di Peter Korda.

Il suo è il successo della perseveranza, della tenacia, non certo una sorpresa per chi lo conosce. Tseng è un lottatore, con un a tenuta fisica e una lettura del gioco perfetta per la terra battuta. Non si può definire uno specialista vecchia maniera, ma scivola bene e il dritto viaggia profondo.

Certo, il suo tennis deve evolvere per essere produttivo anche sul duro. Jason, questo il suo soprannome, ha una spiccara coordinazione occhio-mano, si muove rapidamente e colpisce in fase ascendente, un po' Goffin o Nishikori.

Ha un fisico ancora minuto, ma resistente, e una volta sulla palla sa essere esplosivo. È ancora acerbo al servizio, ma la risposta è già una delle sue armi migliori. E dalla risposta passano i destini di grandezza nel tennis moderno.

.