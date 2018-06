ROLAND GARROS - Nadal completa l'opera: semifinale numero 11

Dal nostro inviato a Parigi

Quando Rafa Nadal aveva ripreso ieri dopo l’interruzione strappando subito il break che aveva di ritardo nel secondo set, già era chiaro intuire cosa sarebbe successo. Quando ha fatto il bis portandosi sul 5-3 col servizio a disposizione prima di venire fermato nuovamente – e stavolta in modo definitivo, almeno per ieri – dalla pioggia, l’intuizione si è tinta di certezza.

La giornata odierna, dunque, non ha rappresentato altro che una conferma. Nadal ha vinto i primi due punti del giorno, garantendosi il 6-3 col quale ha pareggiato i conti. Schwartzman ha macchiato il taccuino del secondo set con 19 errori gratuiti, tanti quanti quelli del primo set, ma con meno della metà dei colpi vincenti. E, del resto, sarebbe stato incredibile se il Peque avesse continuato a macinare 20 vincenti a set.

Il maiorchino, ingordo, ha allungato il parzialone vincendo anche i primi due game del terzo set per un totale – post-pioggia – di 6-0 con in tasca 17 degli ultimi 20 punti giocati. Il match scivola via rapidamente, con Schwartzman che deve ricucire lo 0-30 per fermare l’emorragia, ma che in seguito perde nuovamente la battuta. La fatica più sostanziosa del maiorchino è quella di difendere l’ultimo turno di battuta da 13 minuti prima di assicurarsi il 6-2 che lo mette al sicuro.

Un early break anche nel quarto set – sull’1-1 – spiana la strada del maiorchino verso l’undicesima semifinale al Roland Garros, la numero 27 negli Slam. Un indizio molto poco ottimistico per il suo prossimo avversario: in 10 semifinali parigine, Rafa non ha mai perso; non va certo tanto meglio estendendo il discorso agli altri Major: 23 i successi, soltanto 3 le sconfitte al penultimo atto. In fotocopia a quanto successo nel terzo set, il numero uno del mondo artiglia il doppio break nel quinto game, prima di sigillare la pratica con un altro 6-2 quando il cronometro corre poco oltre le tre ore e mezza di gioco, spalmate in due tranche.

ROLAND GARROS, Quarti di finale:

[1] R. Nadal b. [11] D. Schwartzman 4-6 6-3 6-2 6-2