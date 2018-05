ROLAND GARROS - Serena, che rimonta! Avanza Sharapova

Dal nostro inviato a Parigi Da campionessa, Serena Williams trasforma le difficoltà in opportunità. Da campionessa, dopo aver perso il primo set, ha urlato la sua rabbia e cambiato la partita contro Ashleigh Barty.

Ha chiuso 3-6 6-3 6-4, ha centrato la 318ma vittoria in uno Slam e la numero 296 contro una top 20 in carriera. Ha alzato il livello al servizio, ha giocato forte e al centro per evitare che Barty potesse spostarla soprattutto nell'angolo sinistro, come ha fatto benissimo per tutto il primo set.

In un match dagli scambi brevi, poco più di tre in media, l'ex numero 1 del mondo ha eroso gradualmente le certezze dell'australiana con i colpi di inizio gioco. Barty è indietreggiata, ha perso efficacia e profondità anche con il back mentre Serena ha guadagnato campo, occupato il centro e cercato con più frequenza e convinzione la rete.

La nona edizione del derby ceco tra Karolina Pliskova e Lucie Safarova premia ancora la prima (ora avanti 7-2), pur col brivido. Safarova, finalista al Roland Garros tre anni fa, vince il primo set, perde con un break nel decimo gioco (a zero) il secondo, e poi Pliskova domina il terzo lasciandole un game.

Sul campo 1 Maria Sharapova non deve, per una volta, ricorrere agli straordinari per avere la meglio su Donna Vekic. Eccezion fatta per un break iniziale – subito e immediatamente ripreso – Masha è sempre avanti nel punteggio, ma viene costretta a risolvere entrambi i set nelle fasi finali dopo aver sciupato per due volte l’opportunità di servire per il set.

Il 7-5 6-4 finale le vale un posto al terzo turno proprio contro Pliskova. Dopo il primo set perso nell’inaugurazione del cammino parigino, Simona Halep – ancora sul Philippe Chatrier – lascia quattro game Taylor Townsend, mancina americana e oversize, per un 6-3 6-1 che poco spazio lascia ai commenti, tanto è stato netto il dominio della prima giocatrice del mondo.

