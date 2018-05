ROLAND GARROS - Nadal domina Pella e sfiderà Gasquet. Fuori Shapovalov

Affrontare Nadal può trasformarsi in un'esperienza demoralizzante. Guido Pella manca quattro palle break nel primo game, s'impegna, s'affanna, non si può dire che giochi male nel primo set. Ma lo sforzo produce un 6-2 per Nadal che dà l'impressione di poter andare avanti a quel ritmo per ore.

Ma procede spedito verso il 62 61 61 finale e scontato. Pella, uno dei sette argentini al secondo turno quest'anno, record a Parigi dal 2009, non è mai arrivato al terzo turno in uno Slam. E certo non poteva sperare di firmare l'impresa contro il maiorchino che completa la 27ma vittoria in 30 partite contro un mancino negli Slam.

Mai in discussione il suo 81mo successo a Parigi, il 232mo nei major, 100 meno di Federer, il numero 898 nel circuito maggiore in carriera. Il re di Parigi, il campione che ha vinto qui più partite e più titoli, che ha perso solo due volte in 108 match al meglio dei cinque set sul rosso, continua la marcia verso il 57mo titolo su questa superficie.

Il più grande interprete di tutti i tempi del tennis sulla terra battuta, che ha saputo cambiare stile di interpretazione per mantenere l'efficacia nei contesti mutevoli che il rosso offre e combattere le conseguenze dell'inevitabile scorrere del tempo, misurerà le ambizioni di Richard Gasquet.

Il 6-2, 3-6, 6-3, 6-0 su Jaziri, che culla il sogno di diventare il primo tunisino al terzo turno del Roland Garros dopo Mustapha Belkhodjia nel 1963, offre le emozioni vintage di un confronto centrato sul tocco. Gasquet, tradito dal rovescio nel secondo set, esalta il tennis dalle rapide accensioni di Jaziri, che ritrova al suo angolo il coach Christophe Freyss dopo il problema cardiaco di domenica.

Tra passanti millimetrici e palle corte come pennellate d'artista a tinteggiare una sfida di creazioni e improvvisazioni, Gasquet alza il livello quando conta di più. Sembra quasi aspettare che il Suzanne Lenglen torni a riempirsi dopo la pausa pranzo per completare l'opera.

La missione di evitare la sedicesima sconfitta di fila, per il francese che nelle ultime 15 sfide dal ritiro del maiorchino al Challenger di St.Jean de Luz del 2003 ha vinto solo quattro set, appare più che impossibile.

La vita, e il finale di partita, di Tsitsipas non si possono definire rosa come la sua maglietta. Gli è mancata la tenuta, l'imprevedibile leggerezza di ieri, quel gioco audace e maturo, restano ricordi sbiaditi contro un Thiem più centrato e concentrato, solido e feroce nei punti importanti.

Ha chiuso 6-2 2-6 6-4 6-4, ha avuto bisogno di due giorni per completare la 31ma vittoria della stagione, la numero 105 in carriera sul rosso sulle 202 complessive nel circuito maggiore. Tsitsipas ha solo assaporato l'idea di essere il primo greco al terzo turno di uno Slam dai tempi di Nicky Kalogeropoulos nel 1969 a Wimbledon.

Ma non è riuscito a ripetersi sul rosso contro un Thiem che ha accentuato la pressione contro il rovescio classico, armonico ma poco profondo quando perde campo e gioca in difesa, di uno dei talenti di sicuro più completi della prossima generazione.

Matteo Berrettini, prossimo avversario dell'austriaco, potrebbe osservare l'andamento del quarto set, come Thiem ha cercato di spingere con il dritto a sventaglio più alto contro il rovescio di Tsitsipas, come due errori sulla diagonale da quel lato abbiano permesso a Thiem di trasformare prima la cruciale palla break, poi il match point.

L'azzurro sta molto lavorando sull'assimetria nei suoi colpi da fondo e presumibilmente dovrà forzare i primi colpi nello scambio per tentare di mantenere il controllo ed evitare che Thiem possa spostare l'equilibrio del punto attaccandolo nell'angolo sinistro.

Manca invece di continuità in risposta Denis Shapovalov, il secondo più giovane in tabellone, che gradualmente ma inesorabilmente consegna il controllo del match al tedesco Maximilian Marterer. Col suo tennis solido, completo senza particolari qualità che rubino l'occhio ma senza grossi punti deboli da fondo, Marterer raggiunge il terzo turno per il secondo Slam di fila.

Il mancino tedesco chiude 57 76(4) 75 64 e centra la seconda vittoria in sette tentativi contro un top 30, dopo il successo su Diego Schwartzman lungo la strada verso la semifinale a Monaco di Baviera quest'anno, il suo miglior risultato in un torneo ATP.

Troppi gli 82 errori del canadese, decima testa di serie a lasciare il tabellone, che potrebbe rimpiangere l'occasione di un tabellone libero. Marterer infatti sfiderà Jurgen Zopp che ha rimontato due set a Ruben Bemelmans.

Eloquente la sua esultanza dopo il match point. “Sono stato davvero io a fare questo?” sembrava dirsi l'estone. Marin Cilic perde solo cinque punti al servizio nei primi due set, commette 38 errori gratuiti sui 48 totali negli ultimi due ma non mette mai davvero in pericolo le prospettive della ventesima vittoria in stagione.

Il 21enne polacco Hubert Hurkacz, numero 188 del mondo, ha salvato un match point nel terzo e giocato meglio il tiebreak. Ma non ha avuto occasioni di diventare il giocatore con la più bassa classifica a battere Cilic in uno Slam (il primato rimane di Thierry Ascione, numero 168 del mondo al Roland Garros del 2007).

Cilic chiude 6-2, 6-2, 6-7(3), 7-5 con un decisivo break sul 6-5 nel quarto all'ottava occasione. Tra il croato, probabilmente il favorito per la semifinale nel suo spicchio di tabellone, affronterà Steve Johnson che ha rimontato Jan-Lennard Struff 4-6, 7-6(5), 6-2, 6-2.

Lo statunitense, che ha raccontato al sito dell'ATP quanto sia stato difficile affrontare questi ultimi dodici mesi dopo la morte del padre, ora sta lavorando con uno psicologo e ha ripreso con significati ancora maggiori l'abitudine di pregare prima e dopo ogni match.

“Sto lavorando per tornare ad essere felice e a divertirmi giocando a tennis” ha rivelato, “è quello che vorrebbe anche mio padre”. Cameron Norrie lotta anche per sua nonna, il cui funerale si è celebrato ieri.

"Penso che sarebbe fiera di me per quel che ho fatto in queste due settimane" ha detto il britannico battuto 6-2, 6-4, 5-7, 7-6(3) da Lucas Pouille, in un match spalmato su due giorni. dopo aver mancato un set point che avrebbe potuto portare il match al quinto.

Al francese, contro Karen Khachanov, servirà più calma e soprattutto molta più continuità.

↓ VISUALIZZA RISULTATI ↓