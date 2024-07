Rosset svela: "Roger Federer è stato l'unico supportato dalla Federazione svizzera"

Marc Rosset, in un'intervista concessa a Tennis Magazin, ha ripercorso la sua carriera e i momenti più significativi da tennista professionista. Non poteva di certo mancare la medaglia d'oro conquistata ai giochi olimpici di Barcellona 1992, con delle rivelazioni piuttosto interessanti: "Ricordo tutto del villaggio olimpico e altre cose, ma del tennis non ho conservato quasi nulla.

A quel tempo non c'erano né Internet né gli smartphone: eravamo in un mondo tutto nostro, un mondo di atleti in cui ero l'unico svizzero con una medaglia. Non potevi nemmeno leggere le notizie, quindi non potevi sapere come reagivano le persone del tuo Paese" è quanto dichiarato dall'ex tennista.

Un trionfo nel singolare maschile che manca, per esempio, nel palmarès del connazionale Roger Federer: "Quando ho vinto le Olimpiadi, ho detto che avrebbe potuto vincere tutto tranne i giochi (sorridendo). È un peccato che non ci sia riuscito, mi sarebbe piaciuto che li vincesse nel 2012, a Londra.

Sarebbero passati esattamente vent’anni dal mio più grande successo, sarebbe stato così molto bello condividerlo con lui" ha rimarcato.

Rivelazioni sulla Federazione svizzera

"Quando abbiamo vinto la Coppa Davis nel 2014, alcune persone mi hanno chiesto come fosse possibile che avessimo così tanti bravi giocatori, ma io non la vedevo così.

Non abbiamo investito tanto nello sport, Hingis e Wawrinka hanno ottenuto i loro risultati con pochissimo supporto. L'unico giocatore effettivamente sostenuto dalla Federazione era Roger, anche se sarebbe comunque diventato il giocatore che è diventato in seguito.

Nemmeno loro mi hanno aiutato, quindi direi che in Svizzera è abbastanza difficile avere questo tipo di progressi" sono le affermazioni rilasciate da Rosset.