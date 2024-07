Rosset si esprime sul GOAT tra Federer, Nadal e Djokovic: "Dipende da un aspetto"

Determinare chi sia il GOAT assoluto nel tennis è la discussione che ha più diviso i fan e gli appassionati nel corso della storia, soprattutto nell'ultimo ventennio con il dominio quasi incontrastato di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

L'ultimo a esprimersi su questo tema è stato Marc Rosset, l'ex oro olimpico ai giochi di Barcellona nel 1992, in un'intervista rilasciata a Tennis Magazin. "Tutto dipende da cosa significa essere il migliore. Se guardiamo i numeri degli Slam vinti, allora Nadal e Djokovic sono migliori.

Se guardiamo al giocatore che ha la maggiore influenza in questo sport, per me è Roger. Gran parte di ciò che costituisce oggi questo sport, come l'attenzione o i premi in denaro, lo dobbiamo a lui. Nel basket c'è stato un prima e un dopo con Michael Jordan.

Le persone che amano Federer dicono che è lui il GOAT, ma quelle che vanno pazze per Novak ti diranno che è Nole il migliore. Poi ci sono i sostenitori di Rafa: loro dicono direttamente che ha vinto tutto" sono le parole dell'ex giocatore svizzero.

Rosset ripone tanta fiducia in Zverev

Nella new generation, uno degli atleti visti con particolare attenzione dal 53enne di Ginevra è Alexander Zverev: "Quando Sascha gioca in modo aggressivo, per me è il tennista più dominante.

Se gioca come ha fatto contro Nadal al Roland Garros, può battere qualsiasi giocatore. Ha sconfitto Roger e Novak in tornei importanti, colpisce missili, può muoversi lungo la linea di fondo e accelerare la palla in qualsiasi momento.

Copre anche il campo come Djokovic e se gioca aggressivo il gioco è nelle sue mani. Adoro questo ragazzo, si muove in modo incredibile nonostante la sua stazza".