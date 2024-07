I 100 migliori sportivi del secolo: Federer, Nadal e Djokovic nella classifica ESPN

Le classifiche che mettono a confronto sportivi di discipline da sempre creano un grande dibattito. Ognuno ha le sue preferenze ed è estremamente complesso mettere d'accordo tutti. Quasi impossibile. Ma il notissimo canale sportivo ESPN ha pubblicato e lanciato una classifica dei 100 migliori atleti del 21esimo secolo.

Ovvero è stato considerato come lasso di tempo quello degli ultimi 25 anni, dal 2000 a oggi. Nella classifica dei primi 100 atleti del mondo ci sono sei tennisti. Analizziamo subito i tennisti presenti nella classifica poi andiamo a vedere chi è presente nella top ten assoluta.

In questa classifica si trova in una posizione altissima Serena Williams che è seconda dietro solamente al nuotatore Michael Phelps che è al primo posto assoluto della classifica. Nella top 10 c'è anche un altro tennista: si tratta di Roger Federer che in questa classifica è stato inserito al sesto posto.

Non mancano ovviamente Novak Djokovic e Rafael Nadal ma sono - a differenza di Roger Federer - fuori dalla top ten. Il campione serbo si trova all'undicesimo posto assoluto. Il fuoriclasse spagnolo si trova in posizione numero 12.

Ci sono quindi 4 tennisti nelle prime dodici posizioni. Per trovare gli altri due tennisti presenti nella Top 100 di Espn occorre scendere molto: Andy Murray è presente in posizione numero 80 e Venus Williams è presente in posizione numero 86.

La top 10 degli sportivi del secolo per ESPN

Fino a questo momento abbiamo parlato di tennisti. Vediamo la Top 10 completa. Detto del primo posto del nuotatore Michael Phelps e del secondo posto di Serena Williams, in terza posizione ESPN ha collocato il calciatore Lionel Messi.

Quarto posto per LeBron James (basket), quinta posizione per Tom Brady (football americano), sesta posizione per Roger Federer, settima posizione per Simone Biles (ginnastica), ottava posizione per Tiger Woods (golf), nono Usain Bolt (atletica) e decimo posto per l'indimenticabile Kobe Bryant (basket).

Ecco la classifica completa.