Roger Federer: "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avranno una grande rivalità"

Roger Federer è recentemente intervenuto ai microfoni di ESPN per fare alcune considerazioni sui temi più attuali e in primo piano nel mondo del tennis. Il campione svizzero si è prima soffermato sulla cerimonia di addio sul campo centrale di Wimbledon per rendere omaggio ad Andy Murray, spiegando il motivo della sua assenza a fine match insieme alle altre leggende della racchetta.

Il 42enne ha chiarito di aver programmato la visita per la partita di singolare dello scozzese, che però non è mai avvenuta visto il ritiro dal tabellone principale. A quel punto, il nativo di Basilea ha sottolineato come abbia avuto la possibilità di chiacchierare con l'atleta di Glasgow prima della sfida negli spogliatoi, prima di prendere un volo e di abbandonare il club a causa di impegni imprescindibili presi in precedenza.

Il vincitore di 20 titoli dello Slam non ha nascosto la possibilità di tornare a Londra per assistere al doppio misto fra Murray ed Emma Raducanu.

Roger Federer on Andy Murray retirement (ESPN Interview) pic.twitter.com/bfX9yJ7V9P — asud (@asud659478) July 5, 2024

Federer sulla rivalità Sinner-Alcaraz

Re Roger ha poi speso bellissime parole nei confronti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due talenti in cima al ranking Atp insieme all'eterno Novak Djokovic.

"Carlos ha ottenuto già degli impressionanti successi, ma Sinner ha avuto un incredibile progresso negli ultimi anni. È importante per loro aver avuto l'opportunità di affrontare Nole, contribuirà positivamente alla loro maturità.

Spero che continueranno a migliorare e a sfidarsi a vicenda. Siamo di fronte a una grande rivalità" ha commentato lo svizzero, sempre nell'intervista rilasciata a ESPN.