Roger Federer: "Spero che Novak Djokovic continui a battere tutti i record"

"Speriamo che Novak Djokovic possa continuare a battere tutti i record. Spero che Andy Murray possa giocare tanto quanto glielo permetta l'anca e che abbia ancora quella fame. Rafael Nadal sapeva di essere anche lui in una situazione difficile e spera di poter vincere ancora il più possibile".

Sono queste le parole riservate da Roger Federer verso gli altri membri dei Fab 4, in occasione di alcune considerazioni rilasciate nel podcast 'What now?' con Trevor Noah. Il campione svizzero ha toccato una serie di argomenti durante l'intervista, realizzata a seguito dell'uscita del documentario 'Twelve final days' sul suo ritiro.

Sai cosa hai fatto per il tennis?

Su questa domanda da parte del conduttore sudafricano, Re Roger si è soffermato e ha dichiarato: "Sì e soprattutto, quando ho visto la finale del Roland Garros con Alcaraz e Zverev in 5 set che si rincorrono avanti e indietro, mi dicevo: 'Ho fatto anche quello'

L'ho fatto molte volte. Stavamo parlando di come avevo giocato 1526 partite e mi sono reso conto di aver fatto molte maratone. Sono così sollevato di non doverle più affrontare. Voglio dire, è stato divertente ma soprattutto verso la fine ricordo il riscaldamento, le pause e ancora il riscaldamento per uscire e giocare.

È stato uno sforzo monumentale. Adesso dici: 'Cosa c'è di così importante? È solo tennis' Sì, è solo tennis, ma è la tua vita e hai cercato di fare del tuo meglio davanti alla gente.

Adesso mi sento davvero sollevato e vedo ogni atleta o ogni persona che dà il massimo livello che ha tutto il mio rispetto" ha sottolineato nel podcast, parlando a cuore aperto ai fan.