Auger-Aliassime elogia Roger Federer e Rafael Nadal: "Ecco cosa adoro di loro"

Felix Auger-Aliassime si è aperto in un'intervista rilasciata a Tennis365 per parlare - tra i diversi argomenti toccati - dei Big Three e della new generation. Il canadese si è prima soffermato sui giocatori che hanno dominto per circa un ventennio il circuito maggiore: "Tutti e tre sono fantastici a modo loro.

Per quanto riguarda chi è più difficile da affrontare, dipende dalla superficie e da alcuni fattori. Roger era quello che riusciva a farti fuori in un'ora e tu sentivi di non aver giocato neppure così male.

Poi vedi Rafa sulla terra battuta, quella è la sfida più grande che esiste nel nostro sport. Amo anche la sua mentalità, tutti dovrebbero aspirare a lui" ha evidenziato. Poi ha aggiunto: "Siamo fortunati ad avere questi tre grandi campioni nel nostro sport, ma adoro Federer.

È di una classe pura, un ragazzo incredibile sia dentro che fuori dal campo. Ho avuto l'opportunità di parlare con lui alcune volte fuori ed è sempre stato molto gentile con me. Poi, quando ha conosciuto la mia famiglia, ha dimostrato che è una persona vera.

Si ricordava di tutti quando li incontrava".

Auger-Aliassime su Sinner e Alcaraz

"Si potrebbe dire che ora la situazione è abbastanza aperta nel tour, dopo questo periodo in cui tre o quattro giocatori hanno dominato così tanto.

Allo stesso tempo abbiamo due ragazzi che si stanno separando dal resto del gruppo. Tutto il merito a Carlos e Jannik, perché hanno giocato un tennis incredibile e spetta a noi raggiungerli. Alcaraz è una specie di prodigio e la progressione di Sinner è stata fantastica.

È un merito per la sua squadra e per tutti coloro che lo circondano" è la considerazione espressa dal 23enne.