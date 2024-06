Jannik Sinner raggiunge Roger Federer: la sorprendente statistica che li accomuna

Ad Halle il tennista italiano ha messo in bacheca il 14esimo trofeo della carriera

Non poteva esserci preparazione migliore in vista di Wimbledon, che comincerà esattamente fra sette giorni.

Il sorteggio lo ha 'costretto' a misurarsi, fin dalla sfida d'esordio, con diversi giocatori ostici che possono esprimersi molto bene sull'erba. L'altoatesino ha disputato nelle prime tre partite il terzo set, riuscendo tutte le volte a spuntarla con grande lucidità e solidità al servizio e in risposta.

Un bel trionfo, il primo su questa superficie, quello portato a casa: Sinner ha dovuto lottare e non poco durante tutta la settimana.

Il campione svizzero ci è riuscito in quattro occasioni, dal 2004 al 2006 e nel 2008; l'atleta allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill può augurarsi di poterci riprovare l'anno prossimo per avvicinare il record di Re Roger e questo significherebbe che arriverebbe alla vigilia della competizione nuovamente da numero uno.

