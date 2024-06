Roger Federer ricorda il primo match con Novak Djokovic: le interessanti rivelazioni

“L’imbucato alla festa” diventato più che un semplice intruso. C’è stato un momento storico nella storia del tennis in cui il duopolio tra Roger Federer e Rafael Nadal sembrava impossibile da poter insidiato.

Fino all’arrivo di un tennista di Belgrado, che col tempo si è inserito prepotentemente nell’èlite del tennis mondiale, trasformando dando vita all’epoca dei Big Three. In una recente intervista al giornale tedesco Die Welt, la leggenda svizzera ha ricordato le sue battaglie con Novak Djokovic, spendendo delle parole di stima nei confronti del 24 volte campione slam.

Le parole di Roger Federer su Novak Djokovic

L’ex tennista elvetico ha parlato della sua prima sfida contro il 37enne serbo, ricordando come attorno all’avvento di Djokovic non ci fosse lo stesso clamore di Rafa Nadal.

“Quando ho giocato contro Novak per la prima volta a Monaco (2006, vittoria in tre set; ndr), non ricordo che ci fosse un grande clamore. Non si diceva: arriva Novak! Non si diceva che avrebbe potuto riscrivere i libri di storia.

Con Rafa è stato diverso. C'era più potere dietro” ha dichiarato Federer. Lo svizzero ha poi aggiunto: “Quando ho giocato contro Novak, commetteva ancora qualche errore tecnico. Allora i migliori giocatori erano solitamente quelli con la tecnica migliore.

Non era necessariamente quello di per sé. Ecco perché all'epoca si pensava che questa potesse essere la sua rovina. Ma poi è riuscito a bilanciare il tutto. A ciò si aggiungeva la nuova tecnologia delle racchette, che ha aiutato l’intera generazione dopo di me.

Le cose andavano così veloci per me quando ero junior e anche dopo. Anche il ritmo dei luoghi. Dovevi giocare diversamente. Io ero la transizione e Novak era l'inizio della nuova generazione. Incredibile ciò che ha ottenuto”.

Un attestato di stima da parte di Roger ad un rivale che, insiema a lui e al tennista maiorchino, ha scritto la storia di questo sport.