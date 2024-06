Federer rivela: "Non ero più lo stesso. Ho capito che la fine si stava avvicinando"

Otto successi sui prati dell'All England Club, nessuno come lui: la storia d'amore tra Roger Federer e Wimbledon è stati così bella che avrebbe sicuramente meritato un epilogo diverso. Nella vita di uno sportivo, però, le cose non sempre vanno secondo i piani.

Lo svizzero ha fatto di tutto per scendere ancora in campo nello Slam londinese e nel 2021 si è presentato in Inghilterra senza troppe aspettative considerando l'operazione al ginocchio e i continui problemi. Nonostante il dolore, Federer si è spinto fino ai quarti di finale, ma è in quel frangente che il suo corpo ha ceduto.

L'ultimo set del match contro Hubert Hurkacz ha mostrato un Federer troppo falloso e vulnerabile per essere vero. Il polacco ha chiuso con un severo bagel: è stato quello il momento in cui l'elvetico ha capito che la sua carriera stava per volgere al termine.

Federer: "Ecco quando ho capito che la fine si stava avvicinando"

"È stato un peccato che alla fine le cose non siano andate nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo sono grato. Avevo 35 anni quando ho dovuto operarmi per la prima volta nel 2016 ( al menisco, ndr ).

Ci può stare quando hai giocato così tante partite. Credo che ci sia semplicemente una data di scadenza per un corpo. Negli ultimi anni ho notato che non riuscivo ad uscire da questo circolo vizioso, ma va bene anche questo.

Sono di nuovo in piedi oggi" , ha spiegato Federer in un'intervista rilasciata a WELT. "L'ultima mezz'ora contro Hurkacz è stata assolutamente dura a Wimbledon. Sapevo che niente avrebbe più funzionato. Non ero più lo stesso.

Ho capito che la fine si stava avvicinando. Tutto mi ha colpito come una valanga. Poi è finita e sono dovuto andare in conferenza. Che orrore! Come è stato tornare a Wimbledon? In realtà non volevo andare a Wimbledon nel 2022, perché ero infortunato.

Ma poi c'è stato il centenario del Campo Centrale. Ecco perché sono andato lì all'ultimo momento e ho ricevuto una grande ovazione. È stato pazzesco! " .