Federer e l'addio in lacrime mano nella mano con Nadal: "Momento speciale"

In particolare, la leggenda svizzera ha compiuto un gesto speciale per rendere allo stesso tempo omaggio a una rivalità che ha fatto la storia del tennis contribuendo alla crescita dell'intero movimento. Federer ha infatti chiesto a Rafael Nadal di giocare insieme in doppio e quello che è accaduto al termine del match che ha emozionato la Laver Cup è ancora oggi impresso nella mente di ogni appassionato.

Federer e Nadal mano nella mano e in lacrime pensando a quello che è stato e che non sarà più.

Roger Federer, le emozionanti parole su Rafael Nadal

In un'intervista a WELT, Federer ha raccontato quel fantastico momento provando a descrivere le emozioni provate.

"È stato un momento molto significativo, come un modo per ringraziare Rafa. Senza parlare affatto, solo per dimostrargli quanto significasse per me la sua presenzaSua moglie era incinta e aveva avuto alcuni problemi fisici dopo gli US Open .

Ecco perché gli ho detto prima degli altri che avrei lasciato il tennis. Gli ho chiesto: 'Vuoi giocare il doppio con me' . Mentre eravamo seduti insieme e Ellie Goulding cantava, per la prima volta c'era un po' di pace e tranquillità e ho lasciato andare tutto.

In quel momento pensi solo di essere stato molto fortunato nella vita" , ha dichiarato Federer. "È stato bellissimo: c'era tutta la mia famiglia, tutti i miei amici, la squadra e tutti i giocatori. Ero circondato da leggende.

Rafa si è seduto accanto a me ed è stato speciale. Siamo sempre in contatto e recentemente siamo stati insieme sulle Dolomiti per le riprese del video realizzato da Louis Vuitton. È una fase difficile per lui, ma penso che in realtà abbia fatto bene durante tutta la stagione sulla terra battuta.

Avendo perso all'inizio contro Alexander Zverev al Roland Garros, ora può prendersela comoda prima dei Giochi Olimpici. Ovviamente gli auguro solo il meglio" .