Roger Federer sul film: "Ho pianto tanto, ho accettato che la mia carriera è finita"

In questi giorni il campionissimo svizzero Roger Federer è tornato al centro dell'attenzione del tennis mondiale. L'ex 20 volte campione Slam ha lasciato il tennis da qualche anno e in questi giorni ha presentato il docufilm 'Gli ultimi dodici giorni', evento che andrà in scena su Amazon Prime dal prossimo 20 Giugno.

Roger racconta nel documentario gli ultimi giorni della sua straordinaria carriera, i momenti emozionanti con il quale ha salutato questo sport. Parlando di questo docufilm il campione di Basilea ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha svelato: "Sono davvero gli ultimi 12 giorni, anche perché non ero pronto a girare un film sulla mia carriera e la mia avventura nel tennis.

Il documentario mostra quanta vulnerabilità e sofferenza ci sia nella carriera di un'atleta. Tutto quello che i registi hanno girato era destinato alla mia famiglia e al mio staff ma dopo ci siamo resi conto che le immagini erano molto belle e non potevamo tenerle solo per noi.

Sono orgoglioso di condividere tutto questo con i miei tifosi e credo che in tanti saranno felici. Federer attore? Non sono bravo a recitare, ma sono sempre autentico, sono sempre me stesso. La mia carriera è stato un lungo e incredibile viaggio e dopo il ritiro pensavo che avrei sofferto molto di più ma alla fine è stata tutta una bellissima festa.

I discorsi di Mirka e Rafa mi hanno toccato, mi hanno segnato i primi cinque minuti e non perdetevi la parte iniziale del film. Io e Mirka abbiamo visto il film alla prima con i registi e abbiamo pianto un sacco, è stato incredibile rivivere quelle emozioni.

In quel momento accetti il fatto che la tua carriera è davvero finita". Insomma un evento da non perdere e Roger si racconta a 360 gradi.