Roger Federer aggiunge nuovi dettagli sul suo ritiro: "Non me lo aspettavo così"

Nonostante si sia ritirato dal tennis da ormai due anni, Roger Federer resta ancora oggi uno dei personaggi sportivi più influenti e amati in tutto il mondo. I tifosi ricordano sempre con grande meraviglia le sue gesta, che li ha fatti innamorare di questo meraviglioso sport.

Il fuoriclasse svizzero, con il suo documentario “Roger Federer Twelwe final days" (visibile sulla piattaforma Prime Video), ha voluto omaggiare i suoi fan dei momenti finali della sua carriera alla Laver Cup, edizione 2022, nella quale ha dato l'addio alle competizioni ufficiali.

È una sensazione molto strana, ad essere onesti.

In un’intervista rilasciata a El País, il 20 volte campione Slam ha raccontato le sensazioni che lo hanno avvolto negli ultimi attimi vissuti prima di appendere ufficialmente la racchetta al chiodo:Sei completamente vigile e sei in una grande confusione al rallentatore di tutto ciò che sta accadendo. È come un'operazione: sai cosa si prova solo dopo averla subita.

Non avrei mai pensato che la fine sarebbe stata così ricca di esperienze"

"E' stato molto più di quello che mi aspettavo"

, ha spiegato.

L’ex numero uno ha confessato che non si aspettava di vivere delle emozioni così forti.

Roger ha così svelato il motivo che lo ha convinto a crearne un documentario, da lasciare in eredità a tutti coloro che lo hanno ammirato: “Pensavo che forse ci sarebbe stato quel momento con il microfono, in cui sei sotto i riflettori.

Pensavo a qualcosa del genere, ecco cosa prevedevo, ma è stato molto di più. Per questo ho convinto me stesso, il mio team e tutti gli altri che forse valeva la pena mostrare questo materiale, perché era qualcosa di così speciale, così unico e così doloroso, eppure così buono, che forse i fan sarebbero stati interessati".