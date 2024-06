Manca ormai sempre meno all'uscita del tanto atteso documentario prodotto da Amazon Prime su Roger Federer. Un docu-film che mostra gli ultimi 12 giorni dello svizzero come tennista professionista. "Twelve Final Days" sarà disponibile dal prossimo 20 giugno e verrà distribuito in oltre 240 Paesi del mondo.

Sono trascorsi quasi due anni dalla più emozionante edizione della Laver Cup: quella che ha visto Federer salutare il tennis giocando nello stesso Team dei suoi storici rivali. Le lacrime dell'elvetico e la foto mano nella mano con Rafael Nadal resteranno per sempre nella mente di tutti gli appassionati.

Le toccanti parole di Roger Federer su Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray

In un'intervista rilasciata alla BBC e nelle parole riportate dal quotidiano Daily Express, è stato chiesto a Federer di esprimere un commento sul possibile ritiro di Andy Murray a Wimbledon.

Lo svizzero ha ampliato il suo discorso estendendolo anche a Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il 20 volte campione Slam, da fan, spera che i tre possano giocare il più a lungo possibile. "Parliamo di qualcosa di profondamente personale.

Solo il diretto interessato e le persone a lui vicine possono dare consigli. Nel momento in cui si prende una decisione come quella, ognuno si trova in una circostanza completamente diversa: dal punto di vista familiare, della vita, del corpo o della mente" , ha spiegato Federer.

"Spero che Andy, così come Novak e Rafa, possa continuare a giocare a tennis per sempre. Da tifoso e appassionato, la penso così. Ovviamente arriverà quel momento, è chiaro, ma spero di vederli sempre in campo perché il Tour è un posto migliore con loro e non senza di loro" .