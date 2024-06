Roger Federer racconta la sua più grande sconfitta contro Rafael Nadal

Il tennis raccontato con gli occhi di un campione. Il discorso di Roger Federer, che ha ricevuto un dottorato ad honoris in lettere umane dall'Università di Dartmouth in New Hampshire, ha rappresentato un’importante lezione sul valore del tennis per gli 11 mila presenti alla cerimonia.

Lo svizzero ha raccontato cosa ha rappresentato per lui questo sport, pronunciando un discorso memorabile, condito da emozionanti lezioni di vita. La leggenda svizzera ha inoltre rivelato durante la cerimonia quale sia stata la sua sconfitta più dolorosa, ricordando quel momento in maniera vivida.

La più grande sconfitta di Roger Federer

L’ex tennista elvetico ha raccontato la sua sconfitta contro Rafa Nadal nella finale di Wimbledon del 2008. "Una delle mie più grandi sconfitte è stata la finale di Wimbledon del 2008 contro Nadal.

Alcuni la definiscono la più grande partita di tutti i tempi. Con tutto il rispetto per Rafa, ma credo che sarebbe stato più grande se avessi vinto. Perdere a Wimbledon è stata dura, vincere è tutto.

Ho giocato sui campi più grandi del mondo, ma quando hai l'opportunità di farlo nella cattedrale del tennis e di finire come campione, senti la grandezza del momento e non c'è niente di paragonabile” ha dichiarato il 20 volte campione slam.

Federer ha poi continuato: “Nel 2008 stavo conquistando il record di sei titoli consecutivi, stavo giocando per la storia, ci siamo trovati sotto 7-7 nel quinto set. Capisco perché la gente si concentra sulla fine.

Ripensandoci, mi sembra di aver perso al primo punto della partita. Ho guardato dall'altra parte della rete e ho visto un ragazzo che mi aveva battuto in set diretto settimane fa al Roland Garros. Ho pensato: "Forse questo ragazzo è più affamato di me di titoli".

Ho capito troppo tardi che ero io a difendere il mio titolo di cinque volte campione e Rafa ha vinto meritatamente. Alcune sconfitte fanno più male di altre. Sapevo che non avrei mai più avuto la possibilità di lottare per sei trofei di fila.

La gente ha iniziato a dire che si trattava di un cambio di guardia, ma io sapevo cosa dovevo fare: continuare a lavorare e a competere”. Proprio negli ultimi giorni, in vista dell’uscita del documentario di Prime Video sui suoi ultimi 7 giorni di carriera, lo svizzero aveva descritto, in un’intervista al The Time, il rivale spagnolo come una tortura, affermando che all'inizio è stato molto difficile affrontarlo perché gli piaceva stare da solo nell'élite.