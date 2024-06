Il rimpianto di Roger Federer: "Non ho dato a Djokovic il rispetto che meritava"

Quando Novak Djokovic ha mosso i primi passi nel circuito maggiore, Roger Federer e Rafael Nadal dominavano la scena. Le persone avevano, in teoria, già scelto da che parte stare: l'unico dilemma sembrava individuare i fan dello svizzero e quelli dello spagnolo.

Il serbo ha sempre creduto in sé stesso e, senza mai nascondersi, ha sfidato sin da subito quelli che sarebbero diventati i suoi due più grandi rivali. Questa combinazione di fattori - l'amore che gli appassionati nutrivano nei confronti di Federer e Nadal da una parte e la sua forte ambizione dall'altra - hanno costruito la perfetta immagine del terzo incomodo arrivato nel Tour per rubare lo scettro ai beniamini del pubblico.

Il belgradese ha successivamente iniziato a batterli, a vincere torneo dopo torneo e superare record fino a collezionare più Slam di entrambi i suoi avversari. Altro dato che ha contribuito ad alimentare un po' di astio sportivo nei suoi riguardi.

Nelle emozionanti parole riportate dal quotidiano britannico The Telegraph, Federer ha riconosciuto di non aver dato a Djokovic il rispetto che meritava e di non aver aiutato i fan a guardare oltre la rivalità tennistica.

"L'ho affrontato a Monaco la prima volta (Federer ha vinto 6-3, 2-6, 6-3 nel 2006, ndr) e sono uscito dal campo pensando: 'Sì, è ok' .

Anche se c'era un po' di clamore attorno a lui, non ero del tutto convinto. Penso di non aver dato a Novak il rispetto che meritava a causa dei suoi difetti tecnici. Mi sembrava che Novak avesse una impugnatura davvero estrema quando colpiva il dritto.

Il suo rovescio per me non era così fluido come oggi. Ma poi ha risolto molto bene queste cose ed è diventato un mostro come giocatore" , ha detto Federer. "Immagino che all'inizio fosse visto come il guastafeste dai miei fan e da quelli di Rafa.

Io e Rafa eravamo molto amati, quindi quando Novak è arrivato probabilmente molte persone hanno detto: 'Guarda, non abbiamo bisogno di un terzo ragazzo. Siamo contenti di Roger e Rafa' . Ai miei tifosi, all'inizio, non piaceva molto perché pensavano: 'Roger fa tutto con più semplicità' .

Poi è arrivato Novak con la sua forte personalità e con quella incredibile voglia di voler vincere a tutti i costi. Credo che Novak sia anche stato stimolato da questo rapporto con parte del pubblico. La sua profonda concentrazione ha forse spaventato alcune persone.

È stato frainteso. Guardo oltre i media e alla fine considero l'uomo che è. Se considero Novak oltre il tennis, chi è? Quali sono i suoi valori? So che tiene profondamente alla sua famiglia" .

