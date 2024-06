Roger Federer sul ritiro: "È tutto fantastico, sono felice comunque dopo il tennis"

Il campione svizzero Roger Federer sarà ricordato sicuramente come uno dei tennisti più vincenti di sempre e come uno degli atleti più amati, probabilmente il più amato nella storia di questo sport.

Roger si è ritirato da qualche anno ma tifosi di tutto il mondo ancora ricordano le sue gesta e lo riempiono di elogi per quello che ha fatto nella sua carriera. Intervenuto ai microfoni di Extra 'The King' ha parlato in occasione del suo documentario ed ha commentato la sua vita dopo il ritiro dal tennis, ecco le sue parole: "Dopo il ritiro tutto è andato come previsto, posso dire che è stato fantastico.

È vero, sono stato sfortunato con i problemi al ginocchio ma questo mi ha aiutato a capire nell'ultimo periodo come sarebbe stata la mia vita senza tennis. Sto più tempo a casa, ho quattro figli, due coppie di gemelli di 14 e 10 anni e ci divertiamo tantissimo.

Abbiamo viaggiato in tutto il mondo, ci divertiamo e ovviamente li aiuto con la scuola e questa parte della mia vita è meravigliosa. Addio al tennis? Ho sempre pensato che la mia carriera potesse finire in qualsiasi momento a causa di un infortunio e nella mia testa dicevo sempre 'E' solo tennis'

Ogni volta che vincevo un match o un torneo provavo a ricordarmelo, sapevo che poteva essere l'ultima volta. Devi Sempre farti una vita oltre al tennis perché alla fine ci sarà sempre il momento in cui non sarai più un tennista.

Questa mentalità mi ha aiutato molto e ha sicuramente favorito il mio processo verso l'addio a questo sport". Federer poi parla a quel ragazzino che anni fa faceva il raccattapalle ed è diventato la storia di questo sport: "Al Roger ragazzino direi di prepararsi per una vita fantastica, molte volte sotto i riflettori e una vita dove mi divertirò tantissimo.

Sono felice di essere riuscito a durare così a lungo davanti il pubblico del tennis e sui campi più importanti al mondo. Onestamente non penso al passato, credo che la mia carriera sia stata migliore di quanto mi aspettassi, ho vinto tanto e sono felice".