Roger Federer "passa" dal tennis al golf: l'imperdibile commento di Carlos Alcaraz

Roger Federer ha deciso di dedicarsi al golf. Il fuoriclasse svizzero ha postato sul suo personale profilo Instagram un video nel quale si esibisce mostrando il suo swing. Il 20 volte campione Slam e 8 volte Re di Wimbledon, si esibisce in uno dei suoi primi colpi da nuovo appassionato-giocatore di golf.

Naturalmente l'eleganza che era propria di Federer sul campo da tennis è confermata anche su un altro prato verde leggermente diverso da quello che di fatto è stato a lungo il suo giardino di casa. Il post di Federer che passa dal tennis al golf ha scatenato come immaginabile una miriade di reazioni social.

Il post di Federer oltre al video recita la frase "Cercando di intraprendere un nuovo hobby. Augurami buona fortuna… Qualche suggerimento?".

Carlos Alcaraz tra i primi a commentare il video di Roger Federer

Nella valanga di like e commenti ce ne sono alcuni davvero particolari.

Carlos Alcaraz nonostante i molteplici impegni di questi giorni non banali per lui al Roland Garros, non ha perso tempo e ha deciso di commentare immediatamente il post di Federer. Scrivendo una frase decisamente di ammirazione per il giocatore svizzero visto che il tennista spagnolo ha scritto "C'è qualcosa in cui non sei bravo?”.

Alcaraz si è preso fino a questo momento oltre 13.000 like su Instagram per questo suo commento. Tra gli altri commenti di rilievo Luke Donald, capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023, si è complimentato: "Liscio come il tuo rovescio".

Nelly Korda, oro olimpico a Tokyo ha chiesto: "Hai bisogno di un allenatore?”. Infine il profilo ufficiale dell'Atp tour ha scritto: "C'è qualcosa che non sa fare?!" Ecco il video di Roger Federer: