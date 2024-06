"Roger Federer, gli ultimi dodici giorni": ecco il trailer dell'atteso documentario

Ora non solo c'è la data ufficiale ovvero quella del 20 giugno che era già nota ma c'è anche il trailer ufficiale di "Roger Federer Twelwe final days" ovvero gli ultimi dodici giorni della carriera agonistica del fuoriclasse svizzero.

Sarà l'occasione per i tantissimi suoi tifosi sparsi in tutto il mondo di rivivere quei momenti finali della sua carriera alla Laver Cup, edizione 2022 nella quale ha dato l'addio alle competizioni ufficiali. "Twelve Final Days" (dodici giorni finali) è un prodotto realizzato e lanciato ufficialmente da Prime Video, che dal 20 giugno sarà visibile sulla piattaforma in oltre 240 paesi del mondo.

”Roger Federer Twelwe final days”, ecco l'emozionante trailer

"Gli ultimi dodici giorni" è un documentario che racconta gli ultimi dodici giorni del Re del Tennis Roger Federer. Ecco l'emozionante trailer ufficiale del documentario:

Il documentario come detto sarà disponibile dalcon un'uscita programmata a pochi giorni dall'inizio del

L'opera che è diretta dal regista Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, mostra un Roger Federer in tratti privati assolutamente inediti visto che è stato seguito in quei giorni proprio da una troupe allo scopo di creare questo documentario nelle giornate nelle quali ha dato l'addio al tennis.

Come si ricorderà anche da fotografie che hanno segnato la storia come quella di Federer mano nella mano con Rafael Nadal, i più grandi rivali di Federer, ovvero lo stesso Nadal ma anche Novak Djokovic e Andy Murray erano presenti in quelle giornate londinesi.

Il documentario contiene anche, oltre ai momenti intimi del 20 volte campione Slam, anche le interviste a tutti loro. Ci sarà di certo da preparare i fazzoletti per la visione di questo documentario da parte dei tifosi di Roger Federer.