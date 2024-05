Il 2024 dovrebbe essere l'ultimo anno di Rafael Nadal nel circuito. Bisogna, però, ancora utilizzare il condizionale perché il diretto interessato non ha preso una decisione ufficiale e ha lasciato - per esempio - la porta aperta agli Internazionali BNL d'Italia.

Quando gli è stato chiesto di una possibile cerimonia a Roma, lo spagnolo ha risposto così: "Nessuna cerimonia? Non so niente. Non ho mai detto che sarà la mia ultima volta qui. L´ho detto a Madrid, qui non sono ancora sicuro che sia stata la mia ultima volta.

Quindi è una situazione differente rispetto a Madrid. Non mi aspettavo alcuna cerimonia dopo la partita" .

Rafael Nadal si ritirerà quest'anno? Il pensiero di Roger Federer

Dopo la netta sconfitta contro Hubert Hurkacz, Nadal ha raggiunto Parigi per disputare il Roland Garros.

Il sorteggio è stato crudele sia con lui che con Alexander Zverev, perché si sfideranno al primo turno. Escludendo i primi passi mossi dal tedesco nel Tour ATP, i due si sono affrontati solo nelle fasi finali dei più importanti tornei.

L'ultimo scontro diretto, tra l'altro, si è giocato proprio al Roland Garros e ha visto Zverev infortunarsi gravemente alla caviglia in semifinale. Roger Federer, presente a Parigi per diversi eventi promozionali con lo sponsor Uniqlo, ha parlato del possibile ritiro a fine stagione di Nadal a Telematin.

"Se Rafa dirà addio al tennis, lo farà sul campo. Spero che giochi molto più a lungo di quanto pensiamo in questo momento, ma è il suo corpo quello che dovrà decidere" .