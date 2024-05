Roger Federer è a Parigi: sarà presente all'ultimo match di Rafa Nadal?

È arrivato il momento del Roland Garros e a Parigi c’è un ospite speciale. Parliamo di Roger Federer, che in questi giorni è arrivato nella capitale francese per partecipare ad un evento speciale.

La leggenda svizzera è infatti stato il protagonista principale all'inaugurazione di un campo da tennis a La Courneuve, un comune a nord della capitale francese. Il venti volte campione slam, spesso coinvolto in eventi in cui promuove i brand dei quali riveste il ruolo di testimonial, ha intrattenuto un pubblico di giovani tennisti scambiando con loro e deliziando con la sua intramontabile eleganza.

Tra sorrisi, rovesci spettacolari e qualche chiacchiera con tifosi e fan, il 42enne di Basilea ha promosso il marchio Uniqlo, suo storico sponsor. Visto il video pubblicato da alcuni spettatori presenti, in tanti si sono chiesti se Roger rimarrà nella capitale francese per assistere ai match sul Philippe Chatrier dei suoi storici rivali Novak Djokovic e Rafa Nadal.

Roger Federer practicing with some kids at a Uniqlo event.



That forehand is still as beautiful as ever. 🥹



pic.twitter.com/BKFmQOPbMH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 22, 2024