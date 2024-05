Roger Federer rivela la sua vittoria preferita: "Lui era il mio eroe"

Mille battaglie, due storiche rivalità e un numero incredibile di titoli. Roger Federer è stato questo e non solo. La leggenda svizzera, rispettato e amato da tutti per la propria eleganza dentro e fuori dal campo, ha segnato per sempre la storia del tennis, dominando insieme a Novak Djokovic e Rafa Nadal per oltre vent’anni.

Nonostante il suo ritiro, arrivato nel 2022, il 20 volte campione slam continua a rimanere una delle figure di spicco del panorama tennistico, protagonista di interviste e interventi pubblici per rivivere la sua straordinaria carriera.

Su 1229 partite disputate nel circuito, il 991 occasioni l’ex tennista svizzero ha ottenuto la vittoria. Ma qual è il suo successo più speciale? In una recente intervista su SiriusXM, Federer ha rivelato quale sia il match che considera il suo preferito.

Il 42enne di Basilea, 20 volte campione slam, ha raccontato che la partita che ricorda con più piacere è l’ottavo di finale vinto contro Pete Sampras a Wimbledon nel 2001.

Un giovane Federer, alla sua prima apparizione nello slam britannico, sconfisse quello che era l’assoluto dominatore sull’erba dell’All England Club, il quale aveva perso soltanto una delle ultime 57 partite giocate a Londra.

"Sono stato campione juniores a Wimbledon un paio di anni prima e quella è stata l'unica volta che l'ho affrontato. È stato un sogno che si è avverato. Ripensandoci, questa potrebbe essere la mia partita preferita.

Era la mia prima volta a Wimbledon, contro il mio eroe. Sono felice di aver avuto l'opportunità di giocare contro di lui” ha dichiarato l’ex tennista elvetico.

