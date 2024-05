"Twelve Final Days", arriva il documentario su Roger Federer: tutte le curiosità

Rivivere quei momenti che tanti appassionati non hanno ancora dimenticato e mai lo faranno. 'Preparate i fazzoletti', è proprio il caso di dirlo: gli ultimi giorni che hanno accompagnato Roger Federer a salutare e dare l'addio definitivo al tennis sono diventati un documentario.

Si intitola "Twelve Final Days" (dodici giorni finali) il prodotto realizzato e lanciato ufficialmente da Prime Video, che fra poco più di un mese sarà pubblicato e potrà essere visto dalla gente nel mondo.

Il 20 giugno è la data da segnare in rosso sul calendario di tutti i fan del campione svizzero, che il 15 settembre 2022 ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni con un'ultima apparizione nella Laver Cup in quell'anno in programma a Londra.

Nel trailer diffuso, il 42enne di Basilea domanda al suo pubblico "Ready?" (Pronti?), mentre si trova seduto su una scrivania. Sul tavolo, di fronte a lui, il foglio che contiene le parole con cui ha dichiarato di appendere la racchetta al chiodo.

Il filmato ripercorrerà con ogni probabilità le tappe più importanti della storia e della carriera di Re Roger, il primo giocatore a raggiungere quota 20 titoli del Grande Slam (poi il sorpasso di Novak Djokovic e Rafael Nadal), nonché gli ultimi momenti salienti con la Laver Cup e il doppio in compagnia proprio con Rafa, l'amico-rivale spagnolo.

Non mancheranno sicuramente scene commoventi e toccanti, con la famiglia protagonista: insomma, un documentario per rendere omaggio ulteriormente a un campione del tennis e ricordare quei bellissimi attimi. Ecco il trailer pubblicato da Prime Video in queste ore per annunciare l'uscita del video.