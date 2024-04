Rafael Nadal rappresenterà il Team Europe alla Laver Cup: l'emozione di Roger Federer

"Sono molto felice di giocare la Laver Cup a Berlino con il Team Europe. Ho dei ricordi speciali legati alle mie esperienze alla Laver Cup, incluse tutte le emozioni provate a Londra due anni fa giocando al fianco di Roger Federer per l'ultima volta.

In questa fase della mia carriera voglio davvero scendere in campo e sfruttare tutte le opportunità che mi offrono. Far parte di una squadra è sempre un'esperienza incredibile ed è una cosa che a me è sempre piaciuta.

La competizione è diversa ed elettrizzante. Non vedo l'ora di andare a Berlino e aiutare il Team Europe a vincere di nuovo la Laver Cup" . Sono queste le dichiarazioni rilasciate da Rafael Nadal al sito ufficiale della competizione a squadre ideata da Roger Federer per omaggiare Rod Laver.

Lo spagnolo rappresenterà il Team Europe a Berlino, dove andrà in scena la settima edizione della Laver Cup presso la Mercedes-Benz Arena dal 20 al 22 settembre.

Rafael Nadal rappresenterà il Team Europe alla Laver Cup: la reazione di Roger Federer

Federer ha accolto di buon grado la scelto di Nadal e mostrato tutta la sua felicità per la bella notizia sul proprio account Instagram.

La leggenda svizzera ha infatti postato due storie: la prima propone una foto dell'ultimo doppio giocato dai due a Londra nel 2022; la seconda condivide l'aggiornamento pubblicato dal profilo della Laver Cup. Commentando l'annuncio, Federer ha scritto: "Contento di averti con noi a Berlino.

Ci vediamo lì! " . Nadal si è unito alla squadra attualmente formata dal connazionale Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Le storie di Roger Federer