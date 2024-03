Roger Federer contro Rafael Nadal, 20 anni oggi dalla loro prima sfida a Key Biscayne

© Clive Mason-Getty Images

Roger Federer contro Rafael Nadal. Oggi, 28 marzo 2024, sono passati esattamente 20 anni dalla loro prima sfida giocata proprio a Miami. O meglio a Key Biscayne che allora era la sede del torneo, la casa del secondo Master 1000 della stagione.

Quella partita divenne la prima di una lunga serie, la prima di una rivalità straordinaria tra i due campioni. Probabilmente tra i più amati nella storia del tennis. Teatro della partita era il Campo Centrale di Crandon Park a Key Biscayne.

Era un incontro di terzo turno. Roger Federer era il numero 1 del mondo, aveva 22 anni e aveva vinto l'anno prima Wimbledon, a gennaio 2004 il suo primo Australian Open in finale contro Marat Safin ed era reduce anche dal successo a Indian Wells.

Rafael Nadal era un giovane di belle speranze, aveva 17 anni e si stava per affacciare nel grandissimo tennis. Era numero 34 del mondo. Federer era chiaramente favorito.

Nadal batte Federer nel terzo turno di Key Biscayne il 28 marzo 2004

Il successo però quel giorno andò, decisamente a sorpresa, a Rafael Nadal che il 28 marzo 2004 superò Roger Federer col punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e nove minuti di gioco.

Quel giorno il 17enne maiorchino centrò la vittoria più importante della sua carriera fino a quel momento. Oggi per ricordare questo ventennale alle 14 Sky Sport Tennis manda in onda la versione integrale della partita.

Già allora Federer in conferenza stampa elogiò Nadal per la sua grande prova. Nel corso di tutta la carriera il rapporto personale tra Federer e Nadal, nonostante l'accesa rivalità in campo, è sempre stato estremamente cordiale.

E segnato dal rispetto reciproco. Una rivalità che ha appassionato e diviso in due fazioni ben contrapposte i tifosi ma che ha portato ad una crescita esponenziale dell'interesse per il tennis in tutto il mondo. In quell'edizione di Key Biscayne, per la cronaca, poi Nadal venne eliminato al turno successivo da Fernando Gonzalez con il torneo che venne vinto da Andy Roddick.

Ma non è tutto: perchè gli appassionati ricorderanno sempre a Key Biscayne la finale del 2005 di nuovo tra Federer e Nadal. Un anno dopo i due giocatori incrociarono di nuovo le racchette ed è stata tutt'altro che una sfida banale.

Successo questa volta di Federer che si prese la rivincita ma rimontando da due set a zero sotto (allora le finali dei Master 1000 si giocavano al meglio dei 5 set) e chiudendo la finale col punteggio di 2-6 6-7 7-6 6-3 6-1.