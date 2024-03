Roger Federer, il divertente post social dalla Capitale: "Finalmente ho vinto Roma"

© Rodin EckenrothGetty Images

Roger Federer è stato nei giorni scorsi a Roma. Il fuoriclasse svizzero, 20 volte campione Slam, è anche ritornato in uno dei suoi ristoranti preferiti di quando prendeva parte agli Internazionali d'Italia durante la sua carriera ovvero la Taverna Trilussa nella capitale.

Qui Federer ha cenato insieme alla moglie Mirka Vavrinec. Il fuoriclasse svizzero era a Roma tra gli invitati da parte di uno dei suoi migliori amici che si è sposato nella Capitale. Federer ha pubblicato alcune sue foto dai campi del Foro Italico.

Lo svizzero era stato già avvistato giovedì sera a passeggio per il centro di Roma, una delle città alle quali è più legato. In un circolo del Foro Italico decisamente blindato, il campione svizzero si è esibito anche in qualche scambio.

Il post di Roger Federer sul proprio profilo Instagram da Roma

Roma è uno dei pochissimi tornei che mancano alla collezione di Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero che ha vinto 20 tornei del Grande Slam conquistandoli almeno una volta tutti e quattro infatti non è mai riuscito a imporsi al Foro Italico.

Federer è stato finalista quattro volte ma non è mai ripartito da Roma con la Coppa. Delle quattro finali sicuramente molti rimpianti per quella del 2003 persa contro lo spagnolo Felix Mantilla ma anche quella passata alla storia del 2006 dopo una battaglia in 5 set persa 7-6 al quinto set contro il rivale di sempre Rafael Nadal.

Ci sono poi state altre due finali perse: nel 2013 ancora da Nadal in due set e nel 2015 questa volta da Novak Djokovic. Ma nelle dichiarazioni nel corso della sua carriera Federer si è sempre dichiarato innamorato dell'Italia e di Roma più volte definita una delle sue città preferite.

E in questi giorni romani ha postato diverse foto nella capitale. E in una di queste seduto al tavolo del ristorante con un commento pieno di buon umore ha scritto: "Finalmente ho vinto Roma".