Roger Federer commenta il documentario sulla sua carriera: "Ho pianto tipo sei volte"

Gli ultimi 12 giorni di carriera di Roger Federer in un documentario. Dall’annuncio della prossima produzione di Amazon Prime sugli ultimi momenti vissuti dal campione svizzero nel circuito, avvenuto nello scorso febbraio, è sempre più alta la curiosità dei fan degli amanti del tennis.

Un racconto emotivo e nostalgico da parte del 20 volte campione slam, che ha dato il suo addio al tennis alla Laver Cup 2022 dopo più di 20 anni di successi. In una recente intervista a GQ Sports, l’ex numero uno ha raccontato la nascita del progetto che vedrà coinvolti anche Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, con alcune interviste in cui gli storici rivali parleranno delle epiche sfide in campo.

Le parole di Roger Federer

I registi del docufilm saranno Joe Sabia e Asif Kapadia, i quali hanno proposto l’idea a Federer in vista della sua ultima apparizione ufficiale. L’ex tennista svizzero ha spiegato perché ha deciso di raccontarsi.

“Beh, a dire il vero non l'ho fatto. Non so come spiegarlo. Era una cosa che non volevo fare. È come scrivere un libro. Non volevo scrivere un libro. Non ero pronto a scrivere la mia storia. Quindi non è mai stata un'idea.

Poi, quando la fine si è avvicinata, e una volta fissata la Laver Cup, la domanda è stata: Vogliamo documentare qualcosa? Forse più per la mia storia, per i miei figli, per gli amici, gli allenatori e la mia squadra.

Che ne dite se filmassimo un po' di cose? Così almeno avremmo qualcosa, perché non abbiamo quasi nessun dietro le quinte della mia vita perché non voglio mai nessuno intorno” ha raccontato Federer, che poi ha aggiunto: “Così sono venuti e ho detto: "Beh, probabilmente vorrete vedere prima, durante e dopo [l'incontro]".

E poi Joe mi ha detto: "Ehi, ho così tanti filmati ed è così incredibile che sarebbe uno spreco non condividerli. Posso proporvi un documentario di un'ora?". E io: "Ok, certo, ma non è questo il punto.

Ma sì, certo, fammi vedere". Ed è super emotivo, duro da guardare. Lo guardo con Mirka e Tony [Godsick, l'agente di Federer] e pensiamo: "Oh, mio Dio, wow". E subito dopo ci siamo ritrovati a fare un'ora e mezza di film, come se fossero gli ultimi 12 giorni della mia vita.

Ho assistito a una proiezione l'altro giorno, è stata dura. Ho pianto tipo sei volte”. Il 42enne di Basilea ha poi rivelato: “Penso che ci siano molti momenti in cui si sente la sofferenza di cui parlavo. Si vede la fine e c'è questo punto finale, ma è bellissimo.

Ma probabilmente anche per me, dal punto di vista emotivo, è stata dura. Mi chiedo come lo vedrà lo spettatore. Ma penso che forse sia molto bello e che per molti atleti sarà bello vedere come sono uscito”.

A proposito della sofferenza di cui parla: “Parliamo di sofferenza mentale, emotiva. Attraversa il corpo, letteralmente. È un'esperienza che coinvolge tutto il corpo. Ti viene da dire: "Oh, mio Dio"”.