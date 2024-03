© Mike Hewitt/Getty Images

"È una pugnalata" . Sono state queste le prime parole utilizzate da Roger Federer quando il giornalista Zach Baron, durante l'intervista rilasciata a GQ Sports, gli ha ricordato che non ci sono più giocatori con il rovescio a una mano in top 10.

Lo svizzero ha incantato tutti gli appassionati di tennis nel corso degli anni conferendo al suo rovescio sia l'eleganza di un colpo magico che l'efficacia necessaria per incidere nei momenti importanti delle partite. Per Federer è una questione personale, perché il rovescio a una mano ha caratterizzato la sua carriera e quella dei suoi idoli.

Roger Federer: "Nessun giocatore con il rovescio a una mano in top 10? Una pugnalata"

"L'ho presa sul personale. è una cosa che non mi piace. Ma allo stesso tempo, il rovescio a una mano ha reso me, giocatori come Pete Sampras o Rod Laver, speciali.

Adoro vedere tennisti con il rovescio a una mano come Stan Wawrinka, Richard Gasquet, Stefanos Tsitsipas. Anche quello di Dominic Thiem è meraviglioso e Grigor Dimitrov. Mi piace anche vedere giocatori atletici esplosivi.

Mi piacerebbe vedere più varietà: giocatori che avanzano e attaccano la rete con più frequenza" , ha spiegato Federer. "Il problema è che quando ci sono molti giocatori simili che si affrontano, tanti punti finiscono per essere giocati allo stesso modo.

Ho sempre pensato che il mio avversario preferisse questo approccio; mentre non voleva che io mescolassi il tutto variando il gioco. Vedere due tennisti che giocano 20 punti uguali uno dopo l'altro, andiamo... Può essere interessante, come un braccio di ferro.

Mi piace dire: 'Non entriamo in questo braccio di ferro, entriamo in un altro tipo di partita' . Penso che il rovescio a una mano esisterà ancora, tornerà. Ai miei figli, però, ho insegnato quello a due mani" .