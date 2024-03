Federer: "Ecco cosa ho detto a Djokovic, Nadal e Murray quando ho lasciato il tennis"

© Clive Brunskill/Getty Images

Roger Federer si affida soprattutto agli highlights e sono poche le partite che guarda dal primo all'ultimo minuto, ma non ha mai smesso di controllare con sincera passione i risultati di quelli che sono stati i suoi principali rivali: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray.

Come se tra questi immensi campioni esistesse un legame impossibile da dissolvere; un legame capace di superare le barriere del tempo e dello spazio. Troppe le partite epiche messe in scena nei più importanti palcoscenici del tennis mondiale per voltare pagina da un giorno all'altro e smettere di interessarsi a giocatori che hanno fatto parte della tua vita.

Roger Federer: "Ecco cosa ho detto a Djokovic, Nadal e Murray prima di ritirarmi"

"Guardo gli highlights. Per me è difficile guardare una partita intera, perché sono troppo impegnato con i bambini e a correre in giro.

Forse ho guardato una sola partita intera l'anno scorso. Ma a parte questo, controllo i punteggi ogni giorno. Sono sorpreso in realtà. Pensavo che non mi sarebbe importato così tanto, ma credo di conoscere ancora troppi giocatori e voglio vedere come si comportano.

Presto attenzione a Djokovic e Nadal? So quando arrivano in finale, quando Rafa ritorna o quando Novak batte un altro record. Ma va tutto bene. Non cambierò i miei programmi dicendo: 'Devo vedere questa partita' . Ma ovviamente li seguo e mi piace vederli, soprattutto Novak diventa sempre più forte e continua ad andare avanti" , ha dichiarato Federer ai microfoni di GQ Sports.

"Ovviamente mi è dispiaciuto che Rafa non sia stato in grado di giocare tanto ultimamente. Spero possa fare quello che vuole quest'estate. Anche se si è ritriato da Doha e Indian Wells, sono ancora fiducioso sul fatto che possa risalire sul treno" .

Il 20 volte campione Slam ha infine rivelato un curioso aneddoto legato al suo ritiro. "Quando mi sono ritirato a Londra - ero accanto a Novak, Rafa, Murray e Bjorn Borg in conferenza stampa - ho detto: 'È giusto che sia io il primo a lasciare il tennis' .

Ho trascorso del tempo senza loro in giro per il Tour; ora tocca a loro. Non mi sarebbe sembrato giusto vedere Murray o Nadal ritirarsi prima di me. Quindi sono felice di essere stato il primo. Mi auguro possano andare avanti ancora a lungo come me.

Sono orgoglioso e felice di ciò che ho ottenuto, non dimenticherò mai quando ho battuto il record di Pete Sampras" .