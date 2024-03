© Clive Brunskill/Getty Images

"Ti manca il tennis? " . In un'intervista esclusiva rilasciata a GQ Sports, è stata posta a Roger Federer la domanda delle domande. La risposta della leggenda svizzera potrebbe in qualche modo aiutare tutti i giocatori che sentono sempre più vicino il giorno del ritiro.

Proprio pensando al fatidico momento in cui avrebbe dovuto dire addio allo sport che lo ha reso uno degli atleti più amati, Federer ha sempre cercato di non identificarsi solo come tennista e la meravigliosa famiglia creata con Mirka gli ha offerto l'assist perfetto.

"Il tennis era la mia identità, ma non facevo solo quello tutti i giorni. Sono un padre, un marito e un figlio. Giocare a tennis era il mio hobby e poi si è trasformato nel mio lavoro. Ma ho sempre cercato di non identificarmi solo come tennista.

Penso che questa mentalità sia stata un mio punto di forza durante tutta la carriera. Sapevo che un giorno avrei dovuto vivere senza giocare a tennis" .

Roger Federer: "Il tennis non mi manca. Sono un padre, un marito e un figlio"

"Il tennis non mi manca in realtà.

Mi sento davvero in pace, forse perché so che il mio ginocchio e la mia menta non mi permettono di essere in campo. Ho dato tutto quello che avevo e mi sento in pace ora. Adoro giocare con i miei figli a tennis. Ho sempre pensato a come sarebbe stato giocare senza avere l'obiettivo di migliorare.

A chi importa più se sbaglio un dritto? Credo sia stato abbastanza semplice tuffarsi nella vita dopo il tennis. In realtà non ho abbastanza tempo durante la giornata. Adoro essere circondato da persone e amici, e sono molto socievole.

Penso che mi abbia aiutato il fatto di non essermi mia seduto da solo in una stanza" , ha continuato Federer. "Sento che i minuti contano più ora di prima. Non so se è anche una questione di età, senti come se il tempo ti stesse scappando via e hai ancora molto da realizzare" .