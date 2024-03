© Clive Brunskill/Getty Images

"Gli ultimi anni erano stati duri a causa delle condizioni del mio ginocchio. Ora mi sento sollevato" . È questo il sentimento che prova Roger Federer quando pensa ai complicati mesi che hanno accompagnato il suo ritiro.

Lo svizzero ha fatto di tutto per provare a concedersi quella che negli Stati Uniti definiscono "One last ride" , ma il destino a volte sa essere crudele e non gli ha permesso di salutare il tennis - lo sport che ha reso popolare più di ogni altro giocatore - come avrebbe desiderato.

Poco importa però, perché nonostante il passare degli anni il suo nome è presente in ogni stadio e in ogni Paese. Risulta impossibile assistere a una partita di tennis e non scovare tra il pubblico un fan che indossa il cappellino con il suo marchio o una maglietta targata RF.

È probabilmente questo il regalo più grande che Federer ha lasciato sotto il suo stesso albero: il dono dell'eternità.



Roger Federer rivela: "Ho sofferto prima di ritirarmi. Ora mi sento sollevato"

"Potevo sentire la fine della mia carriera vicina.

Quando ti ritiri ufficialmente, fai un respiro profondo e dici: 'Okay, è stato bello! ' . In quel momento ho sofferto, perché sapevo sarebbe stata dura: il momento del ritiro a Londra e tutti ciò che ha preceduto quell'evento.

È stato super emozionante. Qualcosa che ha sempre fatto parte della tua vita, andrà via per sempre e non puoi riaverla indietro" , ha raccontato Federer in un'intervista esclusiva rilasciata GQ Sports. "Il treno lascia la stazione.

E va bene così, ma ovviamente non puoi semplicemente passare da un giorno all'altro e dire: 'Nessun problema, è facile' . Ho avuto il finale che volevo, forse è andata anche meglio.